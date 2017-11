Bódog Tamás: „Fájdalmas vereség”

Pintér Attila (Puskás Akadémia FC): – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, ilyen találkozókra van szükség, hogy a magyar NB I. minél jobb legyen. Mindkét csapat győzelemre játszott. Az első félidőben több lehetőségünk volt, amiből gólt tudtunk volna szerezni, de kimaradtak. A játékrész végén rendszert váltottunk, ennek következtében sokkal magabiztosabbak lettünk, jobban tudtuk járatni a labdát, és kevésbé érvényesült a DVTK-ra jellemző agresszív játék, hiszen plusz embert tudtunk állítani a középpályára. A második félidőben is nekünk volt esélyünk arra, hogy több gólt szerezzünk, igaz, hogy 1-0-nál nem rúgtuk rá a másodikat. Ellenfelünknek is volt egy olyan helyzete, amiből ki tudtak volna egyenlíteni, de kimaradt. Kalapot emelek a játékosok előtt, mert akaratból, küzdeni tudásból, fehyelemből óriásit mutattak ma. Sok sikert kívánok a DVTK-nak, mert ragyogó csapat, és ragyogó közönsége van!

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – Fájdalmas vereség. Biztos vagyok abban, hogy a Puskás nem tudja, hogyan nyerte meg ezt a mérkőzést, adtunk nekik három pontot. Nekik is voltak helyzeteik, ezt aláírom, de nekünk volt egy rakás. Ezért szép a futball, mert hiába vagy jobb, ha kihagyod azokat a ziccereket, amiket nem lehet kihagyni, akkor így jársz. A játékosok hozzáállása parádés volt, beleraktak mindent ebbe a mérkőzésbe, csak hát a kapu előtt előjött a szokásos probléma, ami már visszaköszön nálunk. Azt szokták mondani, ha a vereségből tanul az ember, akkor okosabb, erősebb, és jobb lesz, mi most megint tudunk belőle tanulni. Csak az a baj, hogy sokszor tanulunk. El kell a helyzetekig is jutni, hál’ Istennek, mi eljutunk odáig, csak nem elég jó százalékban használjuk ki őket. Nem ez az első alkalom a labdarúgás történetében, hogy a jobbik csapat hagyja el vesztesen a pályát, mi is dolgozunk tovább. Gratulálok a Puskásnak!

