Puskás Akadémia vs. DVTK: “csak” az eredmény nem volt jó

A labdarúgó NB I 16. fordulójában, szombaton délután Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek Felcsúton. A két együttes csatájáról eltiltás miatt több játékos is hiányzott, a hazaiaknál Márkvárt az 5. sárga lapja miatt nem juthatott szóhoz, az év elején még a DVTK-ban szerepelt Mevoungou –, aki több diósgyőri szurkoló szerint oroszlánrészt vállalt a bennmaradás elérésében – kiállítás miatti eltiltását töltötte. A túloldalon, Lipták szintén, így belső védőként Karan párja Tamás M. lett. Némi meglepetésre Nono Villar ezúttal sem volt kezdő a Diósgyőrben, a középpálya belsejében két védekező játékos kapott lehetőséget, Kocsis és Busai személyében, továbbá ezúttal Ugrai nem a középső sorban, hanem támadóként szerepelt.

A meccs kezdésére hazai környezetet varázsoltak a diósgyőri drukkerek, akik több százan kísérték el csapatukat. Úgy tűnt, hogy többen vannak, mint a hazai szimpatizánsok, ugyanis nem csak a vendégszektort, hanem a VIP-lelátót és a környékét is megszállták a piros-fehérek. Hogy pontosan mi volt a részvételi arány, azt nehéz lett volna megsaccolni, az viszont látható volt, hogy a vendég szektorban a hangos drukkerek több százan biztatták a csapatukat, míg a túloldalon, a hazai ultrák korábbi helyén csak hatan voltak, és nem csak a zászlók, de például a dob is hiányzott – a szurkolás mellett.

Így aztán a Puskás csapatának csak az maradt, hogy megpróbálja tűzbe hozni saját közönségét, ha már fordítva ezt a szurkolók nem tudják megtenni. A 8. percben egy kapufával igyekeztek ezt elérni, Prosser remek villanása után kis híján átcsorgott Antal B. kapuson a labda a gólvonalon túlra, de a játékszer a ketrec széléről kifelé jött, másdoszorra pedig testi épsége kockáztatásával kaparta el Knezevic elől a labdát a diósgyőri hálóőr. Antal B. kapus meg is sérült az esetnél, és kérdéses volt, hogy tudja-e folytatni a játékot, vagy esetleg a műtétje után felépülőben lévő Rados távollétében, a fiatal Bukrán jut szóhoz. Végül Antal B. maradt a kapuban, a Puskás pedig a 14. percben újra veszélyeztetett, Szakály révén. Innentől kezdve viszont a DVTK akarata egyre jobban érvényesült, előbb Busai okozott zavart fejjel, majd lábbal a hazai 16-oson belül, aztán a 28. minutában Ugrai a meccs ziccerét hagyta ki, amikor 5 méterről a kapu fölé durrantott. Jobb volt ebben az időszakban a vendég gárda, magasan ellenfele fölé nőtt játékban, pontos passzokkal, győztes párharcokkal örvendeztették meg drukkereiket, feltolt védekezésükkel nagy nyomást helyeztek a Puskásra. A hazai csapat megugrásai azonban veszélyesek voltak, a 34. percben volt egy villanásuk, aztán a játékrész hajrájában a DVTK következett. Előbb Eperjesi fejesét védte Hegedüs kapus, majd Eperjesi jó beadását Óvári vétette el abszolút gólhelyzetben, a kapu torkában. A kimaradt nagy lehetősége egy újabb kapufával válaszolt a Puskás az első félidő hosszabbításában, Knezevic passza után Prosser ezúttal pár centivel feljebb találta a függőleges ,,kapuvonalat”.

Fordulás után

Csoda lett volna, ha a két együttes a térélcserét követően is ott folytatja, ahol abbahagyta. Elsősorban a Puskás játéka változott meg, eltűnt a DVTK egyértelmű fölénye, mezőnyben a hazai együttes állt jobban. Viszont helyzeteik sokáig nem voltak, ám amikor lett – azt követően, hogy ismét a piros-fehérek váltak kezdeményezővé –, gólt értek el, egy kontra végén. Knezevic, találata után nem sokkal, kis híján visszaadta a gólpasszt Perosevicnek, ám utóbbi nagy helyzetben hibázott, így maradt az 1-0. Néhány másodperc múlva jött a válasz a túloldalon, Nono Villar remek passza után ismét Óvári hagyott ki nagy lehetőséget, és innentől órási nyomás nehezedett a hazaiakra. A Puskásnak nem volt más választása, csak a kontra, és vezettek is néhány ígéretes akciót, de a nagyobb lehetőségek a DVTK előtt adódtak. Csakhogy amikor a hazai védelmet sikerült megkavarniuk a vendégeknek, és lövéshez jutottak, ott volt még Hegedüs kapus, aki útját állta a gólba tartó labdáknak, és hiába küzdött és tett óriási erőfeszítéseket az egyenlítő gól megszerzése érdekében a Diósgyőr, ezen a napon ez nem jött össze.

Így a változatos, érdekes, izgalmas meccsen hazai győzelem született, annak ellenére, és az a csapat szenvedett vereséget, amelyik többet, és jobban focizott. A játék képe alapján sok diósgyőri drukker valószínűleg még a döntetlent sem érezte volna igazságosnak, de hiába néz ki jobban egy csapat az ellenfelénél, ha képtelen a kapuba találni, gólok nélkül nem csak nyerni nem lehet, sokszor ez a döntetlenhez is kevés.

Jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK

1-0 (0-0)

Felcsút, 1562 néző. V.: Andó-Szabó (Albert I., Berettyán).

Puskás Akadémia FC: Hegedüs (7) – Osváth (6), Vanczák (6), Spandler (6), Balogh B. (6) – Zsidai (6), Szakály P. (6) – Prosser (7), Knezevic (7), Molnár G. (5) – Peroeevic (6). Vezetőedző: Pintér Attila.

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Eperjesi (6), Karan (6), Tamás M. (6), Forgács (6) – Kocsis (6) – Vela (6), Busai (6), Óvári (5) – Ugrai (6), Ioannidis (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Molnár G. helyett Szécsi (6) az 57., Kocsis helyett Nono Villar (6) a 62., Forgács helyett Szarka (-) a 71., Prosser helyett Bacelic-Grgic (-) a 72., Perosevic helyett Diallo (-) a 79. percben.

Sárga lap: Knezevic a 9., Forgács a 37., Vanczák a 45+2., Szécsi a 76., Busai a 91., Balogh B. a 92. percben.

Gólszerző: Knezevic (1-0) a 63. percben.

Pintér Attila: – Nagyon jó mérkőzés volt, ilyen találkozókra van szükség, hogy a magyar NB I minél erősebb legyen, és ebből mindenki profitáljon, aki a magyar labdarúgásban dolgozik. Mindkét csapat győzelemre játszott, mindent elkövetett annak érdekében, hogy megszerezze a 3 pontot. Az első félidőben több olyan lehetőségünk volt, amiből gólt tudtunk volna szerezni, de ezek kimaradtak. A játékrész végén rendszert váltottunk, ettől sokkal magabiztosabbak lettünk, jobban tudtuk járatni a labdát, és a DVTK-t jellemző agresszív játék ekkor már kevésbé érvényesült, hiszen plusz embert tudtunk teremteni a középpályán. A második félidőben is nekünk volt lehetőségünk arra, hogy több gólt szerezzünk, igaz, hogy 1-0-nál nem rúgtuk rá a másodikat. Ellenfelünknek is volt egy olyan helyzete, amiből ki tudtak volna egyenlíteni, de ez kimaradt. Nekünk is voltak más mérkőzéseken ilyenek. Kalapot emelek a játékosok előtt, mert küzdeni tudásból, akaratból, és taktikai fegyelemből óriásit mutattak ma. Sok sikert kívánok a Diósgyőrnek, mert egy ragyogó csapat, és ragyogó közönségük van.

Bódog Tamás: – Fájdalmas vereség. Biztos vagyok abban, hogy a Puskás nem tudja, hogyan nyerte meg ezt a mérkőzést. Adtunk nekik három pontot. Nekik is voltak helyzeteik, ezt aláírom, ezzel nincs is semmi gond, de nekünk volt egy rakás. Ezért szép a futball, mert hiába vagy jobb, ha kihagyod azokat a ziccereket, amiket nem lehet kihagyni, akkor így jársz. A játékosok hozzáállása az parádés, az szenzációs volt, beleraktak mindent ebbe a mérkőzésbe, csak hát a kapu előtt előjött a szokásos gond. Ami már visszaköszön nálunk, az megint megjelent. Azt szokták mondani, ha a vereségből tanul az ember, akkor okosabb, erősebb, és jobb lesz, most megint tudunk belőle tanulni. Csak az a baj, hogy újabban sokszor tanulunk. Gratulálunk a Puskásnak.

A gól története

63. perc: Hazai kontra bontakozott ki, Perosevic kapott jó labdát a baloldalon, egészen a 16-oson belülre futott, Óvári hátrált be előtte, és végül Eperjesi utolérte. A védő szerelte is, de nem tudta tisztán birtokolni a labdát, így az visszakerült a felcsúti csapathoz. Persovic így még jobbra tudta tenni a játékszert, a középen érkező Knezevic pedig 15 méterről a bal felső sarokba bombázott, 1-0.

