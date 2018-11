Puskás Akadémia vs. DVTK – Az óriásölőknél játszik a Diósgyőr

A labdarúgó NB I 13. fordulójában szombaton 17.00-tól Felcsúton vendégszerepel a Diósgyőri VTK, a Puskás Akadémia FC-nél. Nem áll jól az idei évadban egyik csapat sem, de a dunántúli gárda vonal felett van, és egy győzelemmel nem csak hogy tisztes távolságra kerülne a kieső zónától, hanem elkezdhetne araszolni a középmezőny felé. Ez irányban a PAFC már tett lépéseket az elmúlt hetekben, hiszen óriásölővé nőtték ki magukat azzal, hogy a két hazai topcsapatot, a Vidit és a Ferencvárost egyaránt legyőzték hazai pályájukon, és nem mellékesen a jelenleg a második helyen álló Honvédot is pont nélkül küldték haza. Vagyis a gyenge rajt után az előző öt bajnokijukból hármat megnyertek, szerdán pedig az NB III-as Dunaújvárost verték ki idegenben a Magyar Kupából. Némi sikerélmény a hét bajnoki óta nyeretlen, a legutóbbi öt NB I-es meccsét elvesztett DVTK-nak is jutott hét közben, kedden az NB II-es Zalaegerszeg vendégeként nyertek a Magyar Kupában.

A kieső helyen álló Diósgyőr és tőlük két helyezési számmal előrébb levő Puskás között jelenleg 5 pont van a tabellán, és ha ez a különbség tovább nőne, akkor a kiesés elkerüléséért zajló harc háromcsapatosra csökkenne, a DVTK-n kívül a Kisvárda és a Szombathely harcolhatna tovább a végeken.

Számít?

A Puskás és a Diósgyőr hétközi Magyar Kupa meccse kapcsán elsőként azt kérdeztük Fernando Miguel Fernández Escribanótól, a DVTK vezetőedzőjétől, hogy számít-e az, hogy egy nappal több ideje volt a DVTK-nak, hogy a mostani meccsre készüljön, már ha volt ennyivel többjük, hiszen csak szerdán értek haza Zalaegerszegről. A szakvezető erre azt felelte, hogy ennek nincs jelentősége, hiszen a Puskás egy könnyebb ellenféllel szemben lépett pályára szerdán, akik távolságban közelebb is vannak hozzájuk.

Ahogy a DVTK-nál, úgy a PAFC-nál is hiányoztak a kupameccseken olyan játékosok, akik a bajnokikon rendre szóhoz jutnak és vélhetően sok változás lesz mindkét csapat összeállításában. Mire számít ezen a téren a Puskástól, és mi várható a DVTK-tól? – tettük fel a kérdést a spanyol edzőnek.

„Szerintem a Puskás szakvezetője vissza fog térni ahhoz a csapathoz amelyikkel a bajnokságban játszottak. Mi megpróbáljuk a rendelkezésre álló legjobb játékosokat a pályára küldeni. A két csapat közül a miénkben volt a kevesebb változás az előző bajnokihoz képest, és most azok kapnak bizalmat, akik a kupameccsen, és a legutóbbi bajnokin jól játszottak és nem mellékesen az edzéseken is jól teljesítettek” – mondta a DVTK trénere.

A pozitívumokról

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy túl a győzelmen vannak-e olyan pozitívumai a keddi találkozónak, ami jó jel a Puskás elleni meccs előtt.

„Elégedett voltam a csapattal, hiszen sikerült kiharcolni a továbbjutást. Ezen túlmenően a pozitívum az, hogy akik kevesebb lehetőséget kaptak eddig, megmutatták, hogy a csapat segítségére tudnak lenni” – válaszolta a spanyol edző, aki arra a felvetésre, hogy mondana-e példákat, Rados, Polgár, Nagy T., Szabó B., Hasani és Mazalovic nevét említette. Utóbbival kapcsolatban azt is pozitívumként jegyezte meg, hogy sérülése után 90 percet tudott játszani.

A diósgyőri szakvezetőtől azt is megkérdeztük, hogy lehet-e bármit is felhasználni a két csapatnak fordított párosításban még júliusban lejátszott meccséből, vagy annyi változás történt azóta, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni. Fernando Miguel Fernández Escribano erre azt felelte, hogy a Puskás azóta szinte a teljes csapatát kicserélte, megemlítette, hogy Márkvárt, aki akkor még a Puskás labdarúgója volt, ma már a DVTK-ban játszik, és úgy fogalmazott, hogy abból a Diósgyőrben 2-2-re végződött találkozóból nem érdemes kiindulni.

Kinek lesz üres?

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy mekkora előnyt jelent a Puskás számára, hogy Benczés Miklós, a Puskás AFC vezetőedzője, aki nyáron távozott Diósgyőrből, és így nagyon jól ismeri a DVTK-t, de Fernando Miguel Fernández Escribano erre azt felelte, hogy ezt nem tartja előnynek. A spanyol szakvezetőtől azt is megtudhattuk, hogy ezen a meccsen Tóth Barnabásra combsérülés miatt nem számíthat és a két tartós maródira, Makraira és Ivánkára sem.

És hogy mennyire kell a pont, a pontok, és min múlhat, hogy kinek nem lesz üres a zsebe a meccs végén?

„A gondolataimban az szerepel, hogy 3 pontot szerezzünk a Puskás ellen. Nehéz mérkőzés lesz, hiszen az elmúlt három hazai mérkőzésén a Puskás élcsapatok ellen 9 pontot szerzett. Nekünk a saját játékmodellünket kell fejleszteni, illetve magas szintre vinni, jobbnak kell lennünk a Puskásnál” – jelentette ki a DVTK vezetőedzője.

ÉM-BCS

A várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Antal B. (Rados) – Polgár, Brkovic, Karan – Mazalovic – Shestakov (Nagy T.), Márkvárt, Tajti, Juhar – Hasani (Bacsa), Mihajlovic.

