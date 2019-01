Programcsomag indul fiataloknak a vidéki élet ösztönzésére

Viski József, az AM vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, hogy a szaktárca prioritásként tekint a generációváltás segítésére, ebbe illeszkedik az AGRYA jelenleg induló kezdeményezése is. A vidékfejlesztési programban (vp) 2016 óta eddig 55 milliárd forinttal támogattak mintegy 2400 fiatal gazdát. Illés Boglárka, az Emmi család- és ifjúságügyért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára szerint fontos, hogy minden fiatalt támogassanak a versenyképes tudás megszerzésében. Elmondta: a nemzeti tehetség program 2019-2020-ra szóló cselekvési tervében lehetőség van arra, hogy az agrárium területén oktató szakiskolák, szakközépiskolák is pályázzanak a programokra. A nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíjra is pályázhatnak azok a fiatalok, akik az agrárium területén képzelik el az életüket – tette hozzá.

Mikula Lajos, az AGRYA ügyvezető elnöke a Vidéki élet, fiatalok a vidéken programcsomagról elmondta, hogy abban három kezdeményezés kapott helyet: a Vesd bele magad! programban 6-12 éves gyermekek pályázhatnak családjukkal ingyenesen 500-500 vetőmagcsomagra Fejér és Csongrád megyéből, a Virtuális Falu program a kistelepülési fiatalok közösségépítését segíti, a Vidék Kaland program pedig a városlakó, agrárium iránt érdeklődő fiataloknak nyújt betekintést a gazdák mindennapi életébe.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Vesd bele magad! programra a családok február 15-ig jelentkezhetnek egy elektronikus űrlap kitöltésével és egy a gyermek által írott fogalmazással vagy készített rajzzal a Zöldségek a mi barátaink témában. A program eredményhirdetése március 8-ig megtörténik, a családok a vetőmagcsomagokat március 20-ig kapják meg.

A Virtuális Falu programban támogatható kisrendezvények lebonyolítására és a kapcsolódó képzésekre szintén február 15-ig lehet pályázni, az eredményhirdetés március 8-ig várható. A Vidék Kaland Programmal kapcsolatos pályázat március közepén jelenik majd meg. A részletes pályázati felhívások és az űrlapok a www.agrya.hu weboldalon érhetők el – tette hozzá az AGRYA ügyvezető elnöke.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA