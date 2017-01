„Próbáltuk oltani, de teljesen esélytelen volt” – Egy óra alatt hamuvá lett mindene a miskolci családnak

– Mindenünk odalett. Mindent kezdhetünk elölről – mondja végtelenül elkeseredve Halász Imre, akinek 180 négyzetméteres, Epres utcai családi háza szombat hajnalban egy óra alatt porig égett. – A feleségem vette észre, hogy valahonnan ömlik a füst. Azonnal ébresztett. A ház mellett volt a kazánházunk, ott keletkezett a tűz, három perc alatt lángra kapott a tető. Rögtön ébresztettük a gyerekeket, mezítláb, egy szál gatyában szaladtunk ki a házból. Próbáltuk oltani, de esélytelen volt. Hamarosan az egész tető lángokban állt. Mire kiértek a tűzoltók, a könnyű szerkezetes háznak már a fele a tűz martaléka lett – idézi fel Imre a rettenetes éjszakát. Hozzáteszi: a mínusz 18 fokban a szemben lakó szomszédjuk fogadta be őket, különben megfagytak volna.

A tűzeset magában is óriási tragédia, de a helyzetet az is súlyosbítja, hogy tízen laktak a házban.

Imre, a felesége, 3 gyerekük és a legidősebb lány párja. Ezenkívül a feleség húga a saját 3 gyerekével.

– Olyan gyorsan történt minden, hogy még egy pólót sem tudtunk kihozni a házból. Odalett a vállalkozásom összes papírja, az irataink, a készpénzünk és ékszereink, a ruháink, a munkámhoz szükséges szerszámok. Minden – sorolja megtörten Imre. – Most az öcsémnél lakunk, egy kétszobás lakásban. Egymás hegyén-hátán vagyunk, de legalább fedél van a fejünk felett. A mostani helyzetünkben nem lehet elmondani, mekkora segítség ez nekünk – teszi hozzá.

Jólelkű emberek

Egyetlen reménysége, hogy azt tapasztalja, az emberek nagyon segítőkészek, együtt érzőek és jó lelkűek.

A gyerekek iskoláiban összefogtak a diákok, és gyűjtést szerveztek. Kaptak sok ruhát, de volt olyan gyerek, aki a kis zsebpénzét ajánlotta fel, hogy segítsen. A Városgazda Kft. biztosított a családnak egy konténert és 6 közmunkást, akik segítenek az üszkös romok eltakarításában. A héten a mályi téglagyár ügyvezetője, Stark Szilvia és testvére, Stark Gábor ajánlott fel a bajba jutott család számára építőanyagokat.

– Ez is hatalmas segítség, hiszen semmi pénzünk nem maradt. Nekem szolgáltató vállalkozásom volt, ahol az emberek készpénzzel fizettek. A pénzt otthon tartottuk, de az is hamuvá lett. Biztosításunk nem volt, de ha lett volna, a pénz értékét akkor sem fizette volna ki. Most fel kell számolnom a vállalkozásomat, mert a járulékokat nem tudom tovább fizetni addig, amíg nem dolgozom – sorolja Imre.

Az osztálytársak

Csütörtökön a Kézfogás Baptista Szakképző Iskola diákjai is segítettek a leégett ház romjainak eltakarításában. Egyik osztálytársuk is ebben a házban élt. Liszek Zsuzsa osztályfőnök elmondta: ő is és a gyerekek is valamiképpen segíteni akartak. Csütörtökön 8 diák vett részt a munkában. Hozzátette: nagyon megérintette, hogy a valamikori ház tulajdonosa azokat az adományba kapott ruhákat, amelyek rájuk nem jók, náluk szegényebb rászorulóknak adta.

Amire szükség lenne

A családnak nagy szüksége lenne építőanyagokra. Főleg tetőhöz valókra, cserépre, faanyagokra, kerítéselemekre, szögekre, csavarokra. Kérjük kedves olvasóinkat, akik tehetik, segítsenek a bajba jutott családnak. A készpénz is nagy segítség számukra, hiszen abból meg tudják venni a még hiányzó építőanyagokat.

Halász Imre bankszámlaszáma: 10300002-10675059-49010014

Telefonszáma: 06-70/882-55-43

