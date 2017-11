Pró és kontra a miskolci egészségügy helyzetéről

A várost vezető frakciók arról is beszámoltak, hogy 2010-ben a miskolci rendelők állapota olyan rossz volt, hogy szükséges volt a felújításuk. Azt is megtudhattuk, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet létrehozása országosan is egyedülálló program, ahol szervezetten, komplex szűrővizsgálaton vehetnek részt a miskolci iskolások.

Az ellenzék azonban nem látja ennyire fényesen a miskolci egészségügy helyzetét, bár azt hangsúlyozták, az orvosi rendelők felújítása valóban fontos volt. „Azonban a kivitelezés során számos probléma merült fel. Az előzetes egyeztetésekbe nem megfelelően vonták be az ott dolgozó egészségügyi szakembereket, többször előfordult, hogy a tervek anélkül készültek el, hogy a tervező a helyszínen egyeztetett volna az érintettekkel, ezért a nem megfelelő tervezés a betegellátási folyamat során problémákat generált” – fogalmazták meg a szocialisták.

Életben tartják

– Hallhattuk, átlagon felül és jól teljesít a miskolci egészségügy, miközben tavaly volt egy kutatás, ami szerint a miskolciak 60 százaléka nem elégedett az ellátással – ezt már a jobbikos önkormányzati képviselők mondták az ülésen. Hozzászólásukban megköszönték az egészségügyi dolgozók munkáját, akik szerintük még életben tartják ezt a rendszert.

A Miskolci Egészségfejlesztési Központ kapcsán a Jobbik úgy vélekedett, sokkal hatékonyabb volt, amíg iskolákban végezték a szűrést.

ÉM-NSZR

