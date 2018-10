Prima-jelöltek: rájuk is szavazhatnak

November 10-én immár tizenegyedszer díjazzák a legkiválóbbakat, azaz adják át a Miskolci Nemzeti Színházban a Prima Gálán a megyei Prima Díjakat. Az eszme és a célok változatlanok – példaképeket állítani a társadalom elé, azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára –, a díj odaítélésének rendszere azonban megújul ebben az évben: nyolc kategória kilenc jelöltje között dől el a három díj sorsa. A zsűri mellett azonban továbbra is nagy szerepe lesz a közvéleménynek, az ő szavazataik alapján hirdetik ki idén is közönségdíjast. Hogy kikre lehet szavazni, lapunkban is bemutatjuk röviden, mégpedig a kategóriák szerinti ABC-sorrendben.

Drozsnyik István

A Magyar Képzőművészet kategória jelöltje földműves család kilencedik gyermekeként született. Hamar kiderült róla, hogy tehetségesen rajzol. 12–13 éves korában részt vett Tokajban, az amatőr képző­művészeti táborban, ahol Dezső József támogatta. 1978-ban diplomázott a Nehéz­ipari Műszaki Egyetemen, és több polgári foglalkozás után, 1988-tól szabad szellemi foglalkozású képzőművészként, Miskolcon él. Nem végzett képzőművészeti iskolákat, autodidaktaként tanult. Művészete nagyon mélyről, belülről, a szívéből és a lelkéből jön. Nagyon érzékeny a világra és mindarra, ami benne zajlik. Alkalmazott képzőművészeti műfajok: szobrászat, rajz, grafika, elektrografika, festészet, kerámia, objektek, performansz, videofilm, installáció, enviroment, land-art, assemblage, art brut, próza, vers, zene. Avantgárd, posztmodern, expresszionista stílusban készült alkotásainak két nagy vonulata a „corpus” test és a szék motívuma. Munkái közül kiemelendő három hatalmas, 8×3 méteres ceruzarajza, Az utolsó vacsora, a Golgota és a Honfoglalás. Munkáival összesen 399 országos csoportos, 167 nemzetközi tárlaton szerepelt, 66 egyéni kiállítást rendezett, műveinek száma 12 000 körül van. Számos elismerést kapott, köztük 2017-ben a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Zeleiné Pap Bernadett

A Magyar Népművészet és Közművelődés kategória jelöltje Mezőkövesden született és él a mai napig is. Gyermekkorában az édesanyja, nagyanyja és a szomszédasszonyok keze alatt tanult meg hímezni. Fiatal lányként tagja lett a Matyó Néptáncegyüttesnek, a tánc, a népviselet, a szereplések és utazások élménye közel 20 évig volt meghatározó része életének. Főiskolai diplomáját Egerben szerezte magyar tanár–népművelő szakon. 1991-től elnökségi tagja, művészeti vezetőként állandó munkatársa a Matyó Népművészeti Egyesületnek. Az utóbbi 20 évben a folklór mellett egyre inkább a népi textilek világa került figyelme középpontjába. Előbb hímző, majd csipkekészítő és népi mesterség oktatója szakképesítést szerzett. Több mint 15 éve irányítja a Borsóka Hímzőkört, alkotásaik minden jelentősebb országos kiállításon megtalálhatók. Hivatásának érzi a magyar kultúra, azon belül népművészetünk minél több fórumon való bemutatását, minél több emberhez való eljuttatását. Elsősorban a közösségért végzett munkájának köszönhetően Mezőkövesd városától megkapta „Az Év Embere” kitüntetést, a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől pedig „Király Zsiga Díjat”. Alkotásai számos díjat nyertek az évek során, népi iparművész minősítéssel rendelkezik. Hímzései készítése során elsősorban a kevéssé ismert technikák vonzzák. A gyakorlati munka mellett szívesen tanít és mutatja be a tudást, amit évtizedek alatt elsajátított. Rendszeresen részt vesz országos megmérettetéseken, szakmai találkozókon, továbbképzéseken. A hazai rendezvények mellett Európa szinte valamennyi országában járt már, és nagyon hálás érte, hogy hímzéseivel eljutott New Yorkba, Washingtonba és legutóbb Sanghajba.

Dr. Valikovics Attila

A Magyar Oktatás és Köznevelés kategória jelöltje 1987-ben fejezte be az egyetemet a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karán. 1987. október 1-jén kezdte a munkát a DOTE Neurológiai Klinikán. 2000 és 2003 között a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa volt, május 1-ével kezdte meg a munkát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, ahol jelenleg a Stroke, Vasculáris és Általános Neurológiai és Toxikológiai Osztály osztályvezetője. Neurológiából, majd pszichiátriából szakvizsgázott. Alapító tagja a Magyar Neurosonológiai Társaságnak, melynek három évig titkára, három évig elnöke volt, jelenleg vezetőségi tagja. Ugyancsak vezetőségi tagja a Magyar Fejfájás Társaságnak, alelnöke a Magyar Stroke Társaságnak, valamint tagja a Magyar Fájdalom Társaságnak, a Magyar Sclerosis Multiplex Társaságnak és a Magyar Parkinson Tudományos Társaságnak. A Magyar Stroke Társaság 2002-ben az „Agyérbetegségek specialistája” címet adományozta számára. Számos tudományos munkák végzésében vett, illetve vesz részt. Oktatói tevékenységet is végez, többek között jelenlegi munkahelyén 2003 óta 26 neurológus rezidens képzését irányította. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán egyetemi docensként oktat anatómia, a stressz okai és következményei, pszichiátria és neurológia tantárgyakat. 2014 óta a kar általános dékánhelyettese.

ÉM

