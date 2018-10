Prima-jelöltek: ők is várják a közönségszavazatokat

November 10-én, immár tizenegyedszer díjazzák a legkiválóbbakat, azaz adják át a Miskolci Nemzeti Színházban a Prima Gálán a megyei Prima Díjakat. Az eszme és a célok változatlanok – példaképeket állítani a társadalom elé, azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára –, a díj odaítélésének rendszere azonban megújult: nyolc kategória kilenc jelöltje között dől el a három díj sorsa.

A zsűri mellett továbbra is nagy szerepe lesz a közvéleménynek, az ő szavazataik alapján hirdetik ki idén is a közönségdíjast. Hogy kikre lehet szavazni, lapunkban is bemutatjuk röviden, mégpedig a kategóriák szerinti ABC-sorrendben.

Uri Mariann újságíró

Geológusnak készült – vulka­nológusnak vagy gleccserkutatónak. Közben kacérkodott az írással, diákújságírói pályázaton indult, aminek köszönhetően már középiskolásként bekerült egy szerkesztőségbe, külsősként. Előbb egy megyei hetilapokat és városi újságokat kiadó, illetve országos napilapoknak tudósító szerkesztőségben ismerkedett a szakma alapjaival, majd átszerződtek egy újonnan induló napilaphoz.

Párját a munkájának köszönhetően ismerte meg, egy rendezvényen bemutatót tartott az akkor még szűkebb körökben ismert mentőcsoport, amelynek ő is oszlopos tagja volt. Pár hónap múlva költözött Miskolcra, s immár annyi éve él itt, mint szülővárosában, Nyíregyházán.

Az első években elsősorban a mentőcsoportra koncentrált, ami egy maroknyi ember önkéntes munkája és két kivételes képességű kutya, Mancs és Viking révén nemzetközi ismertséget és elismertséget szerzett Miskolcnak.

Aztán más szempontok is előtérbe kerültek, és újra az újságírásra fókuszált. Egy zárt körben terjesztett gazdasági magazinon át vezetett az út az Észak-Magyarországig, ahol már 17 éve dolgozik. Előbb rovatvezetőként, majd pár hónap után szerkesztőként, idén februártól pedig megbízott főszerkesztőként.

A napilap magazinjai közül kiemelkedik a megyei TOP 100 kiadvány, ami 19 évvel ezelőtt jelent meg először, és ebből 17 az ő nevéhez kötődik.

Kovács Bertalan úszóedző

1966-tól közel tíz éven át volt a Magyar Úszóválogatott tagja. Miskolcon, a DVTK úszó szakosztályában kezdte a pályáját, úszott az Egri Dózsa, majd az FTC csapataiban. Háromszoros felnőtt magyar bajnok váltóban, a 100 méteres gyorsúszásban mindig a dobogó második fokán végzett egyéniben.

1982-től a Miskolcról azóta elszármazott Kropkó Péter edzőjeként a MEAC-nál dolgozott, ő készítette fel az első Hawaii Iroman Világbajnokságra.

1972 óta él újra Miskolcon. Akkor megszervezte Horváth József szakfelügyelő segítségével az általános iskolák II. osztályában a kötelező úszást. Testnevelő tanári minőségben a 40. számú sporttagozatos, majd a 21. számú általános iskolában tanított. 1980-ban került a Miskolci Egyetem testnevelési tanszékére. Harminc éven át vezette a MEAFC OB.II. vízilabdacsapatát. 1972-től minden nyáron úszónapköziket vezetett, és oktatta az úszni tanulni vágyó gyerekeket. 1989-től a Budapesti Senior Úszó Club tagjaként két egyéni és négy világbajnoki aranyérmet szerzett, számtalan ezüst- és bronzéremmel.

2014 óta részt vesz a Diósgyőri Gimnázium és a Fókusz Gimnázium és Szakiskola által indított edzőképzésekben. 1991-től az Első Miskolci Lion’s Club tagjaként jótékony munkát végez.

Egri István egyesületi elnök

Élete Miskolchoz és a régióhoz kötődött az elmúlt 62 évben. Diósgyőrben született, és ez – szülei, anyai nagyszülei „kohászati” élete okán is – máig tartó kötődést és azonosulást jelent számára ezzel a környezettel. A Földes középiskolás évek a természettudományok felé sodorták, így lett agrármérnök és gazdaember. Végzés után végigjárta a magyar mezőgazdaság nehéz­iparának, az állattenyésztésnek minden lépcsőfokát, egészen a Nagymiskolci Állami Gazdaság állattenyésztési igazgatóságának vezetéséig. A ’90-es évek elejének viharai az önálló tevékenység felé irányították, így teremtette meg feleségével a máig is működő kisgyőri gazdaságot.

A ’80-as évek közepén megtalálta és magával ragadta a sport. Fia korcsolyázásával kezdődött, majd a miskolci jégkorong iránt érzett lelkesedése és elkötelezettsége is ide szegezte. Ez a kötődés mára egy nemzetközi szintű sportvállalkozás felépítéséig vezette egy több mint 30 éves úton. Ebben sokan álltak mellette és támogatják azóta is, leginkább azok a barátai, akik számára fontos ez a közösség. A Jegesmedvék Miskolc egyetlen magyar csapat bajnokaként, immár az európai minőség szintjén. Büszke rá, hogy szülőhelyén sikerült egy olyan közösséget teremteni, amelyet mindenki ismer, és amelynek sokan tagjai sportolóként, nézőként vagy támogatóként. A DVTK a nagy szerelem, ez a négy mágikus betű kötelezi a további munkára.

