Prima-jelöltek: Magyar Sport

Három kategóriában nevezett meg jelölteket az elnökség: most a Magyar Sport kategória jelöltjeit mutatjuk be röviden.

Pátrovics Géza

„Hajdúnánáson születtem 1954-ben, a súlyemeléssel 1974-ben ismerkedtem meg. A hazai bajnokságokon elért sikereimet követően az 1980-as belgrádi Európa-bajnokságon elért 4. helyezésem már igazi áttörést jelentett, amelyet Pannónia- és Duna-kupa-győzelmek, illetve magyar bajnoki címek követtek. A ’81-es lille-i Európa-bajnokságon ismét negyedik lettem. Az 1984-es olimpiára Los Angelesbe a „nagy válogatott” tagjaként én sem mehettem el. 1990-től a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület súlyemelő-­szakosztályának vezetőedzőjeként dolgozom. Tanítványaim kimagasló eredményeit hosszú lenne felsorolni. Az 1994-ben megalakult női szakág is fényes sikereket ért el, élükön Ráki Henriettával, aki már Európa-bajnoki arany- és ezüstérmes. Edzői munkám legfőbb elismeréseként 2009 és 2011 között szövetségi kapitány lehettem. Szervezői tevékenységemre is büszke vagyok: minden évben megrendezzük a Szűcs Lajos Nemzetközi Súlyemelő Versenyt. Az 1999-es kazincbarcikai Masters Európa Bajnokság sikere után 2007-ben már Masters Világbajnokságot is rendezhettünk, amelyet újabb Európa-bajnokság követett 2014-ben. Ma is rendszeresen edzek és indulok különböző Masters versenyeken: ma már többek között tizennyolcszoros Európa-bajnoknak és tizennégyszeres világbajnoknak, örökös csúcstartónak mondhatom magam. 2002-től tagja vagyok az Európai Halhatatlanok Klubjának. Masters világbajnokságokon elért eredmények alapján, 2008 szeptemberében Görögországban tagja lettem a Halhatatlanok Klubjának (Hall of Fame). A mindennapi tevékenységeimmel személyes példamutatással igyekszem tanítványaimat a rendszeres, fegyelmezett sportmunkára szoktatni. Arra törekszem, hogy a fiatalok értéknek tekintsék a sportot.”

Rakusz Éva

„1961-ben születtem Miskolcon. Általános és középiskolai tanulmányaimat Tiszaújvárosban végeztem. Kajak-kenu szakedzői képesítésemet a Budapesti Testnevelési Egyetemen szereztem meg. Edzőm, Farkas Zoltán biztatására a testnevelő tanári diplomát is megszereztem. Tanárként a Szerencsi Sz. C. Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában testnevelést tanítok, illetve a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesületben a kajakozás és »vízen járás« alapjaira tanítom a kezdő gyerekeket. Kajakos pályám 1972-ben kezdődött, Kiss Rómeó és Balázs Katalin edzők segítségével és irányításával. Előtte is sportoltam kézilabdakapusként. A felnőttcsapatba is befértem volna, de választanom kellett a két sportág között. A kajakot választottam. 1975-től pályafutásom végéig Farkas Zoltán vezényletével készültem. Ifjúsági válogatottként kimagasló eredményeket nem sikerült elérnem. A kiugrást az 1980-as Moszkvai Olimpia hozta. Zakariás Márióval K–2 500 méteren bronz­érmesek lettünk. 1981-ben a Nottinghami VB K–1 500 méteren II. lettem, és abban az évben az Év Sportolója címet is elnyertem. 1983-ban az előolimpián Los Angelesben I. helyezést sikerült elérnem. A világon először nekem sikerült legyőznöm az NDK Birgit Fishert. 1986-ban Montréalban K–4 500 méter világbajnokok lettünk Géczi Erika, Mészáros Erika, Kőbán Rita társaságában. 1988-ban a Szöuli Olimpián K–4 500 méter, II. hely ugyanebben a felállásban. 1989-ben egészségügyi okokból hagytam abba az aktív sportot, de nem szakadtam el teljesen tőle. Évek óta indulok a masters magyar bajnokságokon, vb-ken. Többszörös magyar bajnoki címmel és világbajnoki érmekkel rendelkezem. Csapatban pedig sárkányhajós EB-ken, vb-ken erősítem a Budapesti Masters sárkányhajós egységet, a »Sárkányanyákat«.”

Sutkó Mihály

„Huszton, Kárpátalján születtem az egykori Szovjetunióban 1966-ban. Katonai szolgálatom után az Ungvári Sportiskolában helyezkedtem el, mint kerékpáredző. 2003-ban kaptam meg a diplomámat sportvezető-, testnevelő és egészségtanár szakon. Kiskoromban szerettem meg a kerékpározást, 13 évesen vettek fel versenyzőnek: a helyi, regionális versenyeken jól szerepeltem. 1986-ban pályakerékpárosként megnyertem az ukrán bajnokság pontversenyét. A leszerelést követően edzőként dolgoztam tovább Ungváron. Megismerkedtem a Miskolci VSC kerékpárosaival, akik később edzőnek kértek fel. 1991-ben érkeztem Miskolcra, s majdnem tíz évig dolgoztam az MVSC edzőjeként. Itt alapítottam családot, feleségem kárpátaljai magyar. Egy gyermekünk van, Krisztián. Több tanítványom ért el dobogós helyezést a korosztályos magyar bajnokságon országúti szakágban. Az edzőségem végén elkezdtem versenyeket szervezni. Az első szervezésem 1999–2000-ben a nemzetközi Miskolc Nagydíj volt. Első alkalommal 2004-ben rendeztük meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kerékpáros Körversenyt, amelyet a versenyzők és az érintett városok is kedveltek. Meg­alapítottuk a Central European Tourt (CET), az Európa Kupa sorozat részeként kvalifikálni lehetett például a 2012-es olimpiára. Lovassy Krisztián, a miskolci befutót megnyerő versenyző ennek köszönhetően lett londoni olimpikon. Olyan sztárok is megfordultak a rendezvényen, mint az olasz Claudio Chiappucci és az üzbég Djamolidine Abdoujaparov. Munkásságom elismeréseként 2011-ben megkaptam a Miskolc Város Sportjáért Díjat. Miskolcon élek és a Bükkaranyosi Általános Iskolában dolgozom testnevelő tanárként. Szabadidőmben gyerekek közlekedésbiztonsági nevelésével, sportegészségügyi felmérésükkel és kisebb versenyek szervezésével foglalkozom.”

