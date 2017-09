Prima Gála, Prima Díj: most jön a tizedik

Folytatódik az immár tíz esztendős múltra visszatekintő hagyomány, ebben az évben is odaítélik a megyei Prima Díjat – 2006, 2007 után így van ez 2010 óta folyamatosan –, és lesz Prima Gála novemberben is a Miskolci Nemzeti Színházban: kitűnő alkalom a nyertesek köszöntésére és a közös ünneplésre.

A megye életének igazi értéke

Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke örömmel beszélt arról, hogy most is felfokozott érdeklődés és komoly várakozás előzi meg a B.-A.-Z. megyei Prima Díjat, hiszen ez ad alkalmat a megye vállalkozói, gazdasági szereplői számára, hogy szűkebb pátriájukban is támogathassák a magyar szellemiség eredményeinek megőrzését, a magyar kultúra, művészetek, tudomány, oktatás, köznevelés és sport fejlesztését, az általuk elért eredmények megismertetését és elismerését. „Idén még fokozottabb a készülődés, hiszen tavaly országos sikert ért el a hátrányos helyzetű tanulókat sikerrel kezelő gyakorlatáról nagy hírnévnek örvendő Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, amely az országos Prima Primissima Díjat érdemelte ki a köznevelés, közoktatás kategóriában. Az oktatási intézmény azt megelőzően 2015-ben a megyei Prima Díjat is megkapta.”

Ádám Imre hangsúlyozta, hogy az elmúlt nyolc esztendőben az alkotó, értékteremtő tevékenység elismerése meggyökeresedett, valódi hagyománnyá nőtte ki magát, a megyei VOSZ-szervezet számára továbbra is ennek fenntartása az egyik legeltökéltebb feladat. „A korábbi évek Prima Gáláinak sikere, a díjazottak személye, a gálán fellépők összetétele minden esetben azt igazolták, hogy sikerült egy olyan kulturális eseményt meghonosítani, amely immáron a megye életének elválaszthatatlan és meghatározó eleme.”

Három kategória, 3-3 jelölt

Az elnök elmondta, hogy az idei Prima Díj menetrendje a korábbi évekből ismert már: a három kategória jelöltjeit részletesen meg lehet ismerni például lapunk, az Észak-Magyarország hasábjairól. Lesz lehetőség a közvéleménynek is véleményt alkotni, hiszen a kategóriák jelöltjei közül kerül ki – a szavazatok száma alapján – a közönségdíjas. A Prima Gálán átadják a kategóriagyőztesek Prima Díjait és a közönségdíjat és magas színvonalú szórakoztató és művészeti produkció is köszönti a díjazottakat és a közönséget egyben. Megtudtuk, hogy idén is három kategóriában lesznek jelöltek megyénkben, mindhárom kategóriában három-három. A Magyar Irodalom kategória jelöltjei Csorba Piroska, Fecske Csaba és a Műút irodalmi folyóirat, a Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriáé a miskolci Éltes Mátyás Általános Iskola, dr. Szakos Erzsébet és Lour­du atya, míg a Magyar Sport kategóriában Pátrovics Géza, Rakusz Éva és Sutkó Mihály pályázhat a megyei Prima Díjra. A jelöltekről tehát hamarosan részletesen is olvashatnak az Észak-Magyarországban. A három győztes 1-1 millió forintot és Mancs gyönyörű bronzszobrát viheti haza. Lesz egy plusz ajándék Ifj. Vajda Attila ékszerész révén, aki egy bármikor hordható, gyémántokkal kirakott arany kitűzőt készített, amely Mancs láblenyomatát ábrázolja stilizáltan.

Természetesen Év Vállalkozója Díjakat is osztanak a gálán: ez is hagyomány. A hét díjazott VOSZ-tag a legkülönfélébb kategóriákból kerül ki a kisvállalkozóktól kezdve a nagyobbakig. „Itt nem a vállalkozás mérete a lényeg, hanem a teljesítmény, az innovativitás, mindaz, amiért valaki példaként állítható a közönség elé” – fogalmazott Ádám Imre.

A gazdaság érdekében

Ádám Imre hangsúlyozta, hogy a Vállalkozók Országos Szövetsége továbbra is elkötelezetten támogatja a bürokrácia csökkentését, mert a vállalkozók adóterhei igazán csak akkor csökkenhetnek, ha az állami adminisztrációt lényegesen lejjebb szorítják. „VOSZ az elkövetkező években is elkötelezetten kiáll e mellett, de ebben partnerre talált a magyar kormányban, amely ugyanezt gondolja ebben a kérdésben. Ezáltal lehet igazán versenyképes külföldön is a magyar vállalkozói réteg és így maradhat olyan helyzetben, hogy továbbra is képes legyen a magyar értékek megőrzésének támogatására” – jelentette ki Ádám Imre.

