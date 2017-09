Premier előtt az új Aluinvent-DVTK

Új szezon, új szakvezető, új csapat – így foglalható össze az Aluinvent-DVTK-nál történt nyári változás. Az előző évadban az 5. helyen végzett piros-fehér együttesből ketten maradtak hírmondónak, játékosként az U20-as válogatott tagja, Bach Boglárka, illetve pályaedzőként Ambrus Erzsébet. A többiek, a spanyol vezetőedző, Miguel de Jesus López Alonso, továbbá a szezon végén még diósgyőri színekben szerepelt 10 játékos távozott. A holt idényben új szakvezető kapott megbízást a csapat irányítására Stefan Svitek személyében, aki augusztus 7-én kezdte meg a csapattal a közös munkát, a felkészülést, egy olyan kerettel, amelynél az újonnan szerződtetett 9 játékos nem egy időben állt munkába.

Nagy csalódás volt

– Maximálisan részt vettem a keret kialakításában, minden játékos szerződtetése előtt egyeztettünk Szabó Tamás klubvezetővel, és természetesen nemcsak azokkal folytattam, folytattunk megbeszéléseket, akik végül a mi játékosaink lettek, hanem másokkal is – válaszolta arra a kérdésünkre Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, hogy mekkora beleszólása volt a játékosok kiválasztásába, amit azért tettünk fel, mert a holt idény elején még a korábbi szakvezető jelentette be az új játékosok szerződtetését mint sportigazgató. – Tárgyaltunk sok magyar játékossal is, elsősorban fiatalokkal, de nagy csalódás volt, ahogy hozzáálltak ezekhez a beszélgetésekhez, ezért sem nagyon van ilyen kosaras a keretünkben. Ezenkívül természetesen tapasztalt magyar játékosokat is megkerestünk, és gyakran előfordult, hogy nem kaptunk rendes választ tőlük…

Emiatt – az U20-as válogatott kosaras Bach Boglárka és a 16 esztendős Kiss Angelika mellett – további négy magyar játékosa van a DVTK-nak, Nagy D., Zele, Szabó F. és Aldazabal. Rajtuk kívül négy külföldi, Burkholder, Engelman, Melnika és Pecková tagja még a bajnoki rajtra, a pénteken 17.00-kor, a Vasas vendégeként a fővárosban kezdő Aluinvent-DVTK-nak.

– A felkészülés közben öt játékos érkezett, mind a négy légiós pár nappal korábban jött, mint ahogy szerződése szerint kellett volna, köszönhetően annak, hogy a menedzsereikkel sikerült ebben megegyezni. Azt szerettük volna, ha már az első edzőmeccsen mindenki itt van és akár már játszik is, de Engelman esetében közbeszólt az időjárás, a hurrikán, és így pár nappal később ért ide, mint ahogy a repülőjáratra neki helyet foglaltunk – mondta Stefan Svitek. – Szabó Fanni jött utolsóként, aki az Universeiadéről hazatérve szeptember 4-én csatlakozott hozzánk. A menet közben érkezőkkel kapcsolatban mondhatnám, hogy edzői szempontból ez nem ideális, de ez nem csak nálunk van így, hogy felkészülés közben érkeznek meg a játékosok, más csapatoknál is szeptember 1-től jönnek a légiósok, hogy valamennyit megspóroljanak a vezetők a játékosok bérkifizetésein. Nincs ebben semmi rendkívüli, és kétségtelen, hogy viszonylag rövid az idő a csapatépítésre, de a legtöbb klubnál ez a helyzet.

A különbözőségről

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire volt nehéz az elmúlt hetekben azonos fizikai állapotba hozni a játékosokat, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője így felelt:

– Az erőnlét fejlesztése augusztusban kapott igazán nagy hangsúlyt, ekkor az edzések 60–70 százaléka erről szólt, a konditeremről, a futásról. Kétségtelen, hogy különböző állapotban jelentkeztek munkára a játékosok, és bár mindegyikük kapott olyan kéthetes programot, amelyben szerepelt, hogy mit lenne jó elvégezni, mielőtt ideérnek, ezt nem mindenki ugyanúgy csinálta meg. Van tanulsága ennek is, jövőre sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy napi szinten képben legyünk, hogy a játékosok milyen programot csinálnak, mielőtt idejönnének.

Arra a felvetésünkre, hogy ebből a hiányosságból nem sok látszott az edzőmeccseken, a diósgyőri szakvezető így válaszolt:

– Mert amikor szem előtt voltak a lányok, akkor mindenki rendesen dolgozott, így a hátrányt sikerült behoznia mindenkinek. Tényleg beleállt mindenki a munkába, nem lehet rájuk egy rossz szavam sem, ezért is tudtunk előrelépni. Aztán az erőnlét megszerzése után jött a kosárlabda, a taktikai dolgok, annak a koncepciónak a megismerése, amit játszani akarunk, és kezdett kialakulni a csapat védekezésben és támadásban.

Arra a megjegyzésünkre, hogy bizonyára nem véletlenül mondta előbb a védekezést, így reagált Stefan Svitek:

– Igen, mert a hangsúlyt a védekezésre helyezem. Olyan edző vagyok, akinek ez fontos. Például az, hogy legyenek variációk a védekezésben, legyenek letámadások, és hogy ebben erősek legyünk. Van ebben még hová fejlődni, aminek elsősorban az oka az, hogy keveset tudtunk 5 az 5 ellen edzeni. Vagy talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy szinte egyáltalán nem, csak a meccseken tudtuk ezt gyakorolni. Az edzéseken egész pályán játszani, 7–8 emberrel készülni azért egy picit más. Kétségtelen, hogy nem vagyunk sokan, a tavalyi keretből 2-3 játékost szerettünk volna megtartani, de nem sikerült, és mire ez kiderült, a legtöbb kosaras csapatot talált magának. Mi minőséget szeretnénk, és ehhez minőségi játékosok kellenek, és ebből nincs sok Magyarországon, 7–8 csapat osztozik rajtuk.

A DVTK jelenlegi 10 tagú keretével korábban három diósgyőri kötődésű kosaras is edzett, akik közül egy játékos, a 18 éves Schmidt Gréta maradt meg, a délutáni edzésekre, ugyanis a 34 esztendős Csipkó Barbara visszatért a technikai stábhoz, míg a 18 éves Vörösházi Jázmin kizárólag az NB I/B-s csapatnál szerepel a mostani évadban.

– Schmidt Grétával együtt 11-en vagyunk. És, hogy ez a létszám változzon, hogy magyar játékossal bővüljön, úgy tűnik, erre nem nagyon van orvosság – jegyezte meg Stefan Svitek.

Az edzőmeccsekről

A felkészülési mérkőzései közül a Diósgyőr egy kivételével – a kassaiak elleni idegenbeli találkozóval – mindent megnyerte. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít ennek a szakvezető.

– Azért az nem mindegy, hogy kikap vagy nyer a csapat, győzni jobb – mondta Stefan Svitek. – De a legfontosabb az, hogy amit gyakorol az edzéseken a csapat, abból mennyit tud visszaadni a pályán. lyenkor látja az edző, hogy ki kivel hogyan harmonizál, hogy az U20-as szabálynak, a 3 külföldi egy időben szerepeltetésének miként lehet a legjobban megfelelni. Jó azt látni, ha megy a játék, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Ha háromszor kikaptunk volna 20 ponttal, akkor el kellene gondolkozni azon, hogy jó-e a koncepció, de itt ilyenre nem volt szükség. Volt olyan edzőmeccsünk, amikor sérülés miatt irányító nélkül játszottunk, és olyan is, amikor pluszban az egyik centerünk sem tudott pályára lépni. Az is kihívás volt, hogyan tudunk ezekre reagálni, ugyanis ilyen, ehhez hasonló helyzetek szezon közben is előfordulhatnak.

Ezzel kapcsolatban adta magát a kérdés, hogy mi a helyzet Nagy D.-vel és Melnikával.

– Utóbbi jobban van, az irányító, Nagy D. viszont a Vasas elleni első meccsen biztosan nem tud játszani – felelte Stefan Svitek, aki arra a kérdésre, hogy milyen céllal vágnak neki a bajnoki, illetve nemzetközi kupaévadnak, a következőket mondta: – Nem beszéltünk még erről Szabó Tamás klubvezetővel, de ettől függetlenül az Európa Kupában a csoportkörből szeretnénk továbbjutni. A bajnokságban én nem mondanék ilyen konkrétumot. Persze, hogy azon leszünk, hogy a négy közé jussunk, de van 6–7 közel azonos képességű együttes, és az igazi erőviszonyok még nem rajzolódtak ki. Elsősorban olyan csapat szeretnénk lenni, amelyik a hazai mérkőzéseit megnyeri, amelyik a mi csarnokunkban, a fanatikus szurkolóink előtt, az ő támogatásukkal mindent megtesz a sikerért. De természetesen az idegenbeli meccsek közül is szeretnénk a lehető legtöbbet megnyerni, mert ez fogja eldönteni, hogy az alapszakasz végén ki hol áll majd. Azt nem tudom megígérni, hogy minden meccset megnyerünk, de azt igen, hogy minden meccsen harcolni fogunk, hogy sikert érjünk el.

– Berecz Csaba –

