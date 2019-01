Pozitív hatás a héti mindennapokra

Olyan fejlesztések fejeződhetnek be ebben az esztendőben Hétben, amelyek a kistelepülés mindennapjaira pozitív hatással lesznek.

Idén forgató- és vízkímélő berendezésekkel segítjük elő a vízmozgást.” Bende György

– Jelenleg két áthúzódó projekt van folyamatban – árulta el érdeklődésünkre Bende György polgármester. – Az egyik az 1900-as évek elején épült művelődési ház felújítása. Az épület azóta komolyabb rekonstrukción nem esett át, most a Vidékfejlesztési Program keretében végezhetjük el a modernizációt.

Évszázados ház

– Az épület esetében legfontosabb az energetikai korszerűsítés – tette hozzá Bende György. – Kicseréljük a nyílászárókat, külső szigeteléssel látjuk el a házat, a tetőszerkezet cseréje és a födém megerősítése is megtörténik. A konvektoros gázfűtés is rövidesen a múlté lesz, radiátorok kerülnek a helyükre, valamint egy korszerű gázkazánt is telepítünk. A művelődési ház tetején napelemek lesznek, amely az elektromos­áram-ellátásban nyújt segítséget. Parkolót alakítunk ki, térkövezünk, kültéri padokat is telepítünk, hogy a házba érkező látogatókat minél magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni. Pályázati forrásból ezekre a munkákra 22 millió forintot használhatunk fel, emellett a közmunkaprogram keretében is számos feladatot végzünk el. Ide tartozik az alap megerősítése, a belső gipszkartonozás, álmennyezet kialakítása és a laminált padló cseréje. Így lesz teljes az épület felújítása.

Bende György arról is beszélt, hogy egy uniós forrást kihasználva egyedi szennyvíztisztító berendezéseket kapott a lakosság, a modern technológiának köszönhetően a környezetet is védeni tudják a jövőben. A 155 milliós összberuházás már a próbaüzemnél tart a háztartásokban, egyelőre minden szempontból pozitív az összkép.

A tó környéke

– Hétben nagy hagyománya van a káposztatermelésnek és a fogyasztásának, ezért a tó melletti területen megkezdjük a gazdálkodást – árulta el a falu polgármestere. – Nagyon fontos a hagyományaink ápolása, a korábban is megtartott jó hangulatú közösségi programok idén sem maradnak el. Ugyanakkor a tóval is kezdenünk kell valamit, mert tavaly év végén elég nagy problémával néztünk szembe. Novemberben, december elején, amikor a halaknak el kellett volna vermelni, oxigénhiány lépett fel a vízben. Kiderült, hogy ez jellemző probléma az olyan tavaknál, ahol nincs lefolyás. Éppen ezért már idén forgató- és vízkímélő berendezésekkel segítjük elő a vízmozgást. Az eszközök beszerzésére több mint ötmillió forintot fordíthatunk. Amint az ökológiai egyensúly helyreállt, nagyobb mennyiségű haltelepítéssel kívánjuk a horgászokat visszacsalogatni Hétbe.

