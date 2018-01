Posztumusz nyerte el a Costa Könyvdíjat a költészet kategóriában Helen Dunmore

A tekintélyes brit irodalmi díj nyerteseit kedden este hozták nyilvánosságra. A költő és regényíró Helen Dunmore, aki júniusban hunyt el rákban 64 évesen, az Inside the Wave című kötetéért kapta meg az elismerést.

A verseskötet az élet és a halál közötti határvonalat fedezi fel, utolsó, röviddel halála előtt írt költeménye, a Hold Out Your Arms is szerepel benne. A díjakról döntő zsűri “nagyszerű befejező műként” értékelte a kötetet.

A könyvdíj további nyertesei között volt az első regényével jelentkező Gail Honeyman. Az Eleanor Oliphant is Completely Fine című regény egy gyermekkori trauma túlélőjének története, amelyet Reese Witherspoon produkciós cége készül megfilmesíteni.

A regény kategóriában Jon McGregor Reservoir 13 című negyedik könyve kapta a díjat. A zsűri, amelyben Sophie Raworth újságíró, Art Malik színész és Fern Britton író bírálta el a műveket, “hipnotikus, megragadó és eredeti” alkotásként festette le a regényt.

A legjobb életrajz díját Rebecca Stott kapta In The Days of Rain című, saját családtörténetét felidéző kötetéért. A memoár bemutatja az írónő és néhai apja életét, amely egy keresztény fundamentalista szektában telt.

A gyermekkönyvmezőnyből Katherine Rundell The Explorer című művét díjazta a zsűri. A kalandregény az Amazonas őserdejében játszódik.

Az öt díjazottat, akik egyenként 5-5 ezer fontos (1,7 millió forintos) jutalomban is részesülnek, 620 pályázó közül választották ki. A nyertes munkák közül kerül majd ki egy kilenctagú zsűri döntése alapján az év könyve. Az abszolút győztest január 30-án Londonban jelentik be.

A Costa Könyvdíjra az Egyesült Királyságban és Írországban élő alkotók pályázhatnak a díj átadását megelőző évben megjelent új kötetükkel.

– MTI –

