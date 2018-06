POSZT-válogató: a vidéki színházak erőnléte a legnagyobb meglepetés

Debreceni, miskolci, nyíregyházi előadás is szerepel az idei versenyprogramban. A POSZT-on megmutatkozni szakmai elismerésnek is tekinthető, és sokan annak is tekintik, színházcsinálók és színházbarátok egyaránt. Nem alaptalanul: évente mintegy 500 magyar nyelvű előadás készül a Kárpát-medencében – erre éppen egy minapi sajtótájékoztatón emlékeztetett Szabó Ágnes, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke –, a Pécsi Országos Színházi találkozó versenyprogramjába viszont csak 14-et válogatnak be. Ebből az idén öt érkezik vidéki színházakból, három pedig éppen ebből a térségből, Észak-Kelet-Magyarországról. Nem alaptalanul: „a legnagyobb meglepetés számomra a vidéki színházak erőnléte” – mondta Gócza Anita interjújában a Színház című szakmai folyóiratban az egyik válogató, Regős János (a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke, aki 1979 és 2010 között a független befogadó színházat, a Szkénét vezette).

A vidék szempontját emelte ki a már említett sajtótájékoztatón Keszég László, a Magyar Színházi Társaság elnöke is: „a POSZT létezése nem csupán nemzeti ügy, de különösen fontos a vidéki színházakban játszó színészeknek is, akiknek lehetőséget nyújt, hogy a teljes szakma előtt mutassák be művészetüket”.

Csodálatos előadás

Hogy ne csak általánosságban beszéljünk a POSZT-szereplés jelentőségéről, érdemes idéznünk Ráckevei Annát, aki a debreceni Csokonai Színház igazgatójaként – a Hajdu-Bihari Napló beszámolója szerint – a hírről értesülve örömmel fogadta a társulat sikerét: „Ott vagyunk a POSZT-on! Egy csodálatos előadással, ami fantasztikus csapatmunkával jött létre egy nagyszerű orosz rendező, Ilja Bocsarnikovsz varázslatos elképzelése nyomán! Boldog vagyok, hogy nem csak engem ragadott magával a Három nővér debreceni interpretációja, hanem a fesztivál válogatóit is.”

Nyilatkozott lapunknak Göttinger Pál, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház főrendezője, aki egyebek között azt emelte ki: a Mohácsi János rendezte Illatszertár esetében a szakmai értékelés egybecseng a nézők véleményével: a közönségszavazáson is ez az előadás bizonyult a legnépszerűbbnek. A POSZT-on való szereplés lehetőségének azért is örülnek, mert ez az első olyan évadban történik, amelynek a programját teljes egészében a mostani színházi vezetés állította össze, illetve mert húsz év után tért vissza a színházhoz erre a munkára Mohácsi János – így ez, ilyen értelemben fontos visszaigazolás.

Büszkeség és hála

A Miskolci Nemzeti Színház A kaukázusi krétakörrel versenyez. Az idei POSZT érdekessége, hogy Bertolt Brecht és Paul Dessau művéből három előadást is meghívtak a válogatók. Egy televíziós interjúban Béres Attila igazgató arra mutatott rá, hogy ez is azt mutatja, milyen csodálatos a színház, ­amennyiben nemcsak az az érdekes, hogy milyen a dráma maga, hanem az is érdekes, mit hoz ki egy alkotói gárda abból a műből. Az Észak-Magyarország a rendezőt, Szőcs Arturt idézte, aki a fesztivál­szereplés kapcsán elmondta, ez olyan darab, amivel öröm találkozni rendezőként és színészként is. „Nagyon hálás vagyok ezért a közös munkáért, és büszke vagyok a csapatra, mindenkire, aki ennek az előadásnak a létrehozásában részt vett” – tette hozzá.

A helyszínről jelentkezünk

A POSZT június 16-áig tart, ekkor derül ki, melyik előadást mire érdemesítették a díjosztók. Kollégánk végigköveti majd a helyszínen, hogy milyen fogadtatásra találtak ezek a produkciók, beszámolóit később olvashatják.

ÉKN-összefoglaló

A versenyprogram

A válogatók a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába 2017. március 1. és 2018. március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi premierek közül ezeket választották:

Henrik Ibsen: Rosmersholm

Kolozsvári Állami Magyar Színház

rendezte: Andriy Zholdak

A. P. Csehov: Három nővér

Csokonai Nemzeti Színház, Debrecen

rendezte: Ilja Bocsarnikovsz

Alfred Döblin: Berlin, Alexanderplatz

Katona József Színház, Budapest

rendezte: Kovács D. Dániel

Henrik Ibsen: Hedda Gabler

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház – Tompa Miklós Társulat

rendezte: Keresztes Attila

L. Stein – Kálmán I. Csárdáskirálynő

Katona József Színház, Kecskemét

rendezte: Béres Attila

Bertolt Brecht – Paul Dessau: A kaukázusi krétakör

Szigligeti Színház, Nagyvárad

rendezte: Anca Bradu

László Miklós: Illatszertár

Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

rendezte: Mohácsi János

Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke

Újvidéki Színház

rendezte: Alekszandar Popovszki

W. Shakespeare: III. Richárd

Radnóti Színház, Budapest

rendezte: Andrei Serban

Matei Vişniec: Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk

Tomcsa Sándor Színház, Székely­udvarhely

rendezte: Zakariás Zalán

Bertolt Brecht – Paul Dessau: A kaukázusi krétakör

Miskolci Nemzeti Színház

rendezte: Szőcs Artur

Bertolt Brecht – Paul Dessau: A kaukázusi krétakör

Katona József Színház, Budapest

rendezte: Székely Kriszta

Jon Fosse: Halál Thébában

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár

rendezte: Horváth Csaba

Forte Társulat / Thomas Bernhard: Vaterland

Forte Társulat

rendezte: Horváth Csaba

