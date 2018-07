Posta Réka érmes lett az Európa-bajnokságon

Az elmúlt hét­végén rendezték meg Auronzóban az U23-as és ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságot, amelyen Borsod-Abaúj-Zemplén megye is képviseltette magát. Az ifjúsági lányoknál az MVSI-MVSI versenyzője, Posta Réka indult, aki K-2 500 méteren 4. lett Potoniec Zsófiával egy hajóban. A miskolci sportoló – Guba Attila edző tanítványa – négyesben is startvonalhoz állhatott, ugyanezen a távon (Máró Annával, Potoniec Zsófiával, Csikós Zsókával), és az egység ezüstérmes helyen ért be a célba, a csehek mögött.

DKSC-s második

Az U23-asoknál, a lányoknál, K-1 200 méteren a DKSC-Tiszalök lapátosa, Orosz Adrienn volt ott a fináléban, és K-1 200 méteren a 2. helyet szerezte meg, a győzelem egy szerb kajakosnak jutott.

Ugyanebben a korosztályban a fiúknál, 1000 méteren Béke Kornél (Tiszaújvárosi KKSE) a kajak egyesek B döntőjében harmadikként végzett, így összesítésben a 12. helyen zárt.

MI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA