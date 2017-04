Portugáliában kezdtek a tiszaújvárosi triatlonisták

A Quarteirában megrendezett, nehéz pályákkal „színesített” viadalon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub két fiatalja, Dévay Márk és Leh­mann Bence is elkezdte az idei versenyzést, nem is akárhogy: életük második olimpiai távú viadalán remekül helytálltak a nagyok között.

A két olimpiai top 6 helyezettet – Joao Pereira (Rió de Janeiró: 5.), Alexander Brukhankov (London, 6.), – jó néhány világkupagyőztest és dobogóst, valamint korosztályos világbajnokot is soraiban tudó 78 tagú mezőnyre erős hullámzással, széllel kísért kétkörös, összesen 1500 méteres úszás várt. Ebben a számban a franciák diktálták a tempót, próbáltak olyan előnyre szert tenni, hogy a hazaiak ne tudjanak csatlakozni hozzájuk a 40 km-es kerékpározás megkezdésekor. Dévay Márk a 3–5. helyen jött ki a vízből és a 30 mp-es fórt birtokló első bollyal lódulhatott neki a középső versenyszámnak. Az elmúlt két hétben a világ egyik legfelkészültebb edzőjével, a portugál Sergio Santossal, a Vanessa Fernandest világbajnoki címhez, olimpiai ezüsthöz segítő mesterrel edzőtáborozó Lehmann Bence a 15–20. helyen ért partot és a második bollyal, a későbbi győztes Pereirával együtt tekerhetett. Márk megragadt a 24 fős első sorban, Bence azonban a verseny legintenzívebb szakaszában, az első 6-8 km-en nem bírta el a hatalmas tempót, a támadásokat, visszacsúszott a 30 tagú üldözői csoportba. A 10 km-es futás során mindketten előre tudtak lépni, Márk az előkelő 17., Bence pedig 33:45 perces futóidejével a 29. helyen fejezte be a küzdelmet.

– Márk kiváló úszásának köszönhetően jó pozícióban volt, kerékpáron is átlátta a versenyt, sikeresen alkalmazkodott a nagyon erős mezőnyhöz és rendkívüli tempóhoz – értékelt Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi TK elnök-vezetőedzője. – A futás alaptempóján kell még tovább javítanunk, akkor még jobb eredmény várható tőle. Bence az úszás során, az egyik bójánál összehozott pozícióvesztés és a felnőtt nemzetközi rutin hiánya miatt nem tudott felzárkózni, de szezon elejei formában sem játszott alárendelt szerepet az elit mezőnyben, mentálisan is átvészelte a holtpontokat. Két úton lehet csatlakozni a nemzetközi elithez, vagy az ehhez hasonló erős versenyeken megnézzük, hogy reálisan hol tartunk és ennek megfelelően dolgozunk tovább, vagy hézagosabb mezőnyökben gyűjtögetjük a pontokat. Mi egyértelműen az első verziót választottuk, ebben hiszünk. Mindkét sportolónknak a hazai, Velencei-tó mellett megrendezendő U23-as Európa-bajnokság és a rotterdami U23-as világbajnokság lesz a fő versenye. Természetesen a tiszaújvárosi világkupán – jó úszásukat kihasználva – is nagyot szeretnének „dobni”.

Végeredmény, férfiak

1. Joao Pereira (portugál) 1:48:44 óra

2. Uxio Abuin Ares (spanyol) 1:48:50

3. Dorian Coninx (francia) 1:48:51

… 17. Dévay Márk 1:51:55

… 29. Lehmann Bence 1:52:56

