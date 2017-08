Porig égett a miskolci család háza, a nulláról kezdték újra az életüket

Kopácsolás hallatszik az Epres utcában az egyik ház tetejéről. Cserepeznek. Az udvaron betonkeverő, sóderkupac és minden olyan anyag, szerszám, ami az építkezéshez szükséges. A ház kívülről még vakolatlan, de az ablakok és ajtók már a helyükön vannak. Fekete puli szalad elénk a kapuba, majd a házigazda és felesége is kijön a házból.

Ha nem kaptunk volna rengeteg segítséget, el sem tudtuk volna kezdeni az építkezést.” Halász Imre

Halász Imréékhez látogattunk el pénteke, akik hatalmas traumán vannak túl. Télen porig égett a házuk, benne mindenük: iratok, pénz, ruhák, gépek, szerszámok. Abban a házban akkor tízen laktak, mert befogadták a rokonokat is, de ebbe az újba már csak négyen költöznek majd vissza.

Fent és lent

Imre felesége, Anita mutatja, meddig jutottak. Bent, az alsó szinten már bevakolták a falakat. Lent egy hálót, fürdőszobát, konyhát, étkezőt és nappalit alakítottak ki. Az otthon körvonalai már kirajzolódtak, de még nagyon sok a munka. A konyha viszont majdnem teljesen kész. Itt már van bútor, mosogató, hűtő, tűzhely és mikró is. A felső szinten 3 szoba lesz, de itt még vakolásra várnak a falak, és a tető sincs egészen kész. Az étkezőbe ülünk le egy kicsit beszélgetni. Nem sokáig zavarunk, hiszen minden dolgos kézre szükség van az építkezés alatt.

4-kor kelnek

Imrén és Anitán is látszik, hogy rendkívül fáradtak. Elmesélik, reggel 4-kor kelnek és este 11-kor fekszenek. Szeretnék minél hamarabb befejezni a házat, hogy a nyár végén át tudjanak költözni ide a mostani önkormányzati bérlakásból.

– Jó lenne, ha a kislányom már innen mehetne iskolába – árulja el legfőbb kívánságát Anita.

Jól haladni azonban csak úgy lehet, ha van pénz. Az azonban hamar elfogy, így csak apránként tudják megvásárolni a szükséges dolgokat. Nagy probléma az is, hogy Imre vállalkozóként dolgozott, de most egy ideig azt is szüneteltetnie kell.

– Azonban, ha nem kaptunk volna rengeteg segítséget, el sem tudtuk volna kezdeni az építkezést. Szinte hihetetlen, hogy amikor megtörtént a baj, teljesen ismeretlen emberek és cégek nyújtottak számunkra segítséget. Azoktól azonban, akiktől vártuk volna, csak ígéreteket kaptunk – jegyzi meg Imre, hozzátéve: bár még rengeteg munka vár rájuk, de hálásak sorsnak, hogy idáig is eljutottak.

– Öten vagyunk, akik folyamatosan dolgozunk a házon. Volt, hogy megérkezett 27 négyzetméter beton, és azt 5-en hordtuk be. Igyekezni kellett, hogy közben a beton ne kössön meg. Most még kartonozni akarunk, és burkolni. Azonban a tető után egy kis pihenőt kell tartanunk, mert elfogyott a pénzünk – sorolja a családfő.

Elmeséli azt is, hogy tulajdonképpen áprilisban fogtak hozzá az építkezéshez, mert csak akkor kapták meg rá az engedélyt. De ez sem volt egyszerű történet, mert amíg arra vártak, hogy belterületté nyilvánítsák perecesi zártkerti ingatlanjukat, Anita az interneten talált egy olyan jogszabályt, hogy a zártkerti ingatlan területének 10 százalékára lehet házat építeni. Így lett készülő otthonuk alapterülete 78 négyzetméter. És ez épp elég is a családjuknak.

– Hegyi Erika –

Akik segítettek

Halász Imre és felesége kérték, hogy írjuk meg azok nevét, akik a nagy bajban segítséget nyújtottak nekik, mert mint mondták, felbecsülhetetlen az a támogatás, amit a nagy bajban kaptak tőlük.

A segítők:

Mályi téglagyár, Stark Szilvia és Gábor, Körmöczi Zsuzsa BRS gázcentrum Kft., Éliás András és Szalai László épületmérnökök, Gordius end Less Kft., Rapid Beton Kft., Fábián István, Duna-Dráva Cement Kft., Micorex Kft., Árvai Fatelep, Bachl Kft., Bramac Kft., Mezőssy és Társa Kft., Könyves Kálmán Általános Iskola teljes tanári tantestülete, igazgatói, szülők és gyerekek, Alapozó-ker Kft., Vajas Tibor, Kiliáni horgászbolt, Ultimates Divatker Kft., Mr.xxl, Ignáczné Tavaszi Éva, Szebb JövőÉrt Magyar Önvédelem, Teka Forgalmazó Kft., Türi Ágnes Mosonmagyaróvárról, Új Ház Centrum, Vodafone Magyarország, Megaterhm Kft., Hi-Sec budapesti ajtóforgalmazó, Magyarországi Betyársereg, Szarvas Valéria, Révész Péter önkormányzati képviselő, Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő, Bódi Csabi, Nótár Mary és még sok-sok támogató, akik kisebb pénzösszeggel segítették a családot, valamint a média képviselői.

