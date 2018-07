Polgárőrre és autójára támadtak Újcsanáloson

A helyiek körében többféle információ is kering arról, hogy mi történt tulajdonképpen június 16-án, késő este a borsodi településen, még olyan verzió is van, hogy a polgárőr volt, aki agresszíven lépett fel, vagy először támadott. Éppen ezért megkerestük a helyi polgárőr egyesület vezetőjét, Dobos Istvánt, hogy megtudjuk, mi is az igazság.

Mint megtudtuk, az éppen szabadidejét feláldozó, szolgálatban lévő polgárőrt támadták meg, így szeretnék, ha ennek megfelelő büntetőügy lenne a dologból, ugyanis a polgárőr közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozott jogi védelemben részesül.

A járőrszolgálatot végző polgárőrt minden előzetes indok vagy ok nélkül támadták meg, amelyre egyelőre nincs magyarázat – hacsak nem az alkohol áll a háttérben.

Az egyesület alig több mint kétéves autójában is kár keletkezett, még nem tudják a pontos összeget, de nem lesz olcsó a horpadás javíttatása. Ettől is nagyobb bajnak tartják, hogy a polgárőrt szidalmazták, lökdösték, és talán csak a kívülállók beavatkozása akadályozta meg azt, hogy tettleg is bántalmazzák. Annak ellenére, hogy a vezető állítja: a polgárőr nem lépett fel támadólag, csupán kiszállt az autóból, hogy megnézze mi történt. A megyei főkapitányság garázdaság miatt nyomoz az ügyben.

A polgárőr csattanást hallott

Június 16-án, 23 óra után egy polgárőr a szolgálati autóval járőrözött a településen. Mivel a református templomot éppen felújítják, így rendszeresen ellenőrzik az építkezés helyszínén lévő gépeket. A polgárőr csattanást hallott az italbolt felől, így arra vette az irányt. Mikor odaért, a sötét, fás részről egy sörös­üveget dobtak az autónak.

Szakszerűen

– Le volt engedve az ablak, és az üveg pont az ablak alatt találta el az ajtót. Ha kicsivel feljebb megy, a polgárőrt találja el – meséli Dobos István polgárőrvezető.

A polgárőr megállt az utcai lámpa alatt és kiszállt, hogy megnézze, megsérült-e az autó, ekkor két férfi az utca másik oldaláról érkezve nekitámadt, szidalmazták és lökdösni kezdték. Az atrocitásnak a támadólag inkább fellépő fiatalember apja vetett véget, aki hazaküldte a forrófejű fiatalt.

– Megnéztük a közterületi kamera képét, amin sajnos nem látszik, ki dobta a sörös­üveget, de már mindenkit összeírtunk, aki a helyszínen volt, és vannak információnk, amelyeket természetesen megosztunk a rendőrséggel. A sörösüveget is eltettük szakszerűen csomagolva, hogy arról ujjlenyomatot is tudjanak venni, ha szükséges, várjuk a fejleményeket – mondta a polgárőrvezető, hozzátéve: szeretnék, ha megnyugtatólag zárulna le az ügy, hiszen mindenki érdeke az, hogy a polgárőrök bátran járőröz­zenek a jövőben is a településen és ne kelljen attól tartaniuk, hogy ilyesmi megismétlődhet.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA