Polgármesteri vizit a miskolci Vigadóban

Ezúttal tegnap, december 12-én találkoztunk velük Miskolcon a Vigadóban. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen sokan tartották fontosnak, hogy jelen legyenek a rendezvényen. Ez azt jelenti: nemcsak a naponta megjelenő – és egyre több helyi – információ miatt kötődnek újságunkhoz előfizetőink, olvasóink, hanem egyéb szolgáltatásainknak, társadalmi felelősségvállalásunknak köszönhetően is. Nem vesztettük el kapcsolatunkat az emberekkel, a lakossággal, az önkormányzatokkal, a cégekkel és intézményekkel.

Maros Éva, az Észak-Magyarország értékesítési vezetője, kiadványszerkesztője köszöntötte vendégeinket. Ismertette a 2019-es terveket és a további együttműködés lehetőségeit. Arról is beszélt, hogy jubileum kapujában áll az Észak, a megye egyetlen napilapja ugyanis jövőre lesz 75 esztendős. Csütörtöki címlapképünk a polgármesteri találkozót örökítette meg.

Demeter Ervin megyei kormánymegbízott beszédében a tömegkommunikáció szerepét elemezve először Albert Camus-nek az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom jelentőségéről publikált gondolatát osztotta meg a hallgatósággal: „Egy ország annyit ér, amennyit a sajtója”. A kormánymegbízott hozzátette: egy megye pedig annyit ér, amennyit a sajtója. Szemere Bertalan pedig úgy vélte: „Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet.” Demeter Ervin szerint az Észak e téren jól áll, mert arra törekszik, hogy mindent a súlyának megfelelően értékeljen. Végezetül Esterházy Pétert idézte: „Az újság akkor jó, ha hangjában meghalljuk a magunkét is.”

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében Assisi Szent Ferencet citálta: „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” Ha éves számvetést készítenek majd a polgármesterek arról, hogy mit végeztek 2018-ban, bőven lesz mit felsorolniuk. A TOP-os projektek többségét be kell fejezni 2019-ben, vagy az utolsó simítások közelébe kell jutni. Akik újra indulnak azoknak jön a számadás, a kampány. A többségük már tudja, hogy ez mivel jár. 2019 az önkormányzati választások éve is. Megyénk egyetlen napilapjáról szólva így fogalmazott: a klasszikus újság szerepkörön túl próbál értékközvetítő, közösségszervező erőként is fellépni, amit bizonyítanak a különböző tematikus mellékletek és a kiadó által szervezett rendezvények.

ÉM-BGy

