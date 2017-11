Polgármesterek és egyházvezetők találkoztak Pusztafalun

– Mikor legelőször megfogalmazódott bennünk egy határon átnyúló találkozó gondolata, az volt a célunk, hogy fogjuk össze a határon túli magyarságot, a történelmi egyházakat és a kultúránkat – fogalmazott Takács Viktor, Pusztafalu polgármestere. A gondolat megvalósult, és immár harmadik alkalommal volt Pusztafalu a helyszíne a találkozónak.

Kicsi, de sikeres település

– Szeretnénk megmutatni másoknak, hogy hogyan gondolkodunk, és azt is, hogy egy pici település is lehet sikeres és példát tud mutatni. Rengeteg tehetséges, jó kapcsolatokkal megáldott vezető van, de a jó kapcsolatokon alakuló megbeszélések mindig négyszemközt maradnak. Ez volt az első és legfontosabb pillérünk, hogy mi nem ezt a rossz politikát akarjuk követni, hanem azt, hogy a jó kapcsolatokat szélesíteni kell és meg kell osztani másokkal. Pont azért, hogy más közösségek is lelkileg épüljenek és fejlődjenek.

Pusztafalu rendezvényén minden éven jelen van Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, akivel a határon túli egyházak és települések vezetői egyeztethetnek a konferencia keretein belül.

Takács Viktor elmondta, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapnak, mind a magyar kormánytól, mind a történelmi egyházak vezetőitől. De ami a legfontosabb, hogy rengeteg olyan megbeszélés és tárgyalás folyt Pusztafaluban, ami után sikeres projektek valósultak meg Kárpátalján, Felvidéken.

– Ez a legnagyobb öröm számunkra, ilyenkor azt érezzük, hogy elértük céljainkat. A határon túli testvértelepülések ragaszkodóak, keresnek minket és meghívnak minket megvalósult fejlesztéseik átadására.

A kormány finanszírozza

Takács Viktor hangsúlyozta, hogy az első két évben a találkozók finanszírozása saját önkormányzati forrásból történt, mára azonban a magyar kormány finanszírozza. Nem múlik el a településen szinte egy hónap sem, hogy ne valamilyen fejlesztésről vagy építésről szólna. De nemcsak ezektől különleges ez az év, hanem azért, mert Erdélyből is érkeztek vendégek.

– Mindemellett gyülekezetünk régi álma vált valóra – árulta el a polgármester. A megújult református templomukat ünnepélyes keretek között adták át a rendezvényen. Ugyanezen a napon Soltész Miklós államtitkárnak, Pusztafalu képviselő-testülete Pusztafalu díszpolgára oklevelet adományozott és adott át.

– Meg szeretném köszönni minden egyes adakozónak és Pusztafaluhoz kötődő vállalkozónak az áldozatkész adakozásukat. Számomra ez azt jelzi, akármilyen kis település is vagyunk, élni akarásból nap mint nap jelesre vizsgázunk – mondta Takács Viktor.

