Polgármester akart lenni, ezért csalni próbált a választáson Szakácsiban

Az abaúji kistelepülésen, Szakácsiban 2016 júliusában időközi polgármester és képviselő testületi választást írtak ki, mert az előző testület feloszlatta magát. Az immár vádlott férfi polgármester jelöltként regisztráltatta magát a választási irodánál. A főügyészségi vádirat szerint mivel a falu összlakossága 150 fő, ezért hogy bebiztosítsa győzelmét, egy a faluban bejegyzett székhelyű turisztikai cég képviselőjével megállapodott, hogy megpróbálják befolyásolni a választás eredményét.

Átjelentkeztetett szavazók

Felkerestek a környező településeken élő, anyagilag nehéz helyzetben lévő embereket és rávették őket, hogy a választáson a vádlott férfira szavazzanak. Ezért a férfi és a nő személyesen vitték el a leendő választókat az okmányirodába és ott átjelentették őket a faluban lévő cég székhelyére, illetve egyéb a faluban található ingatlanokba. Azt ígérték nekik, hogy ezekbe az ingatlanokba beköltözhetnek és ott ingyen lakhatnak. Néhányan ténylegesen is a faluba költöztek, de a választások után onnan kijelentkeztek A választás napján a szavazóhelyiséghez is elvitték őket. Közülük néhányan ténylegesen szavaztak is.

Felfüggesztett börtönt javasolnak

A választást végül így sem nyerte meg a vádlott férfi, a csalás gyanúja miatt a másik jelölt kezdeményezett eljárást a választási irodánál. Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést társa esetében pénzbüntetést indítványozott.

