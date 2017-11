Pöfögve érkezett Belláékhoz a szerelem Tiszaújvárosban

A veterán autók iránti szerelem egymástól függetlenül élt bennünk és ez a szenvedély csak erősödött, mikor egy pár lettünk – meséli Tonhajzer Arabella, akit annak kapcsán kerestünk meg, hogy a napokban volt 60 esztendős a Trabant.

A férjem a Trabanttal jött el bemutatkozni a családomnak.” Tonhajzer Arabella

– Mátó Zoli, becenevén Maki, veterános körökben így ismerik, már akkor tagja volt az Észak-magyarországi Trabant club Egyesületnek, és általa kerültem be a csapatba. Ma én vagyok felelős az egyesület közösségi életéért, népszerűsítéséért és a sajtóval való közreműködésért. Számos cikk, fotó kering rólunk és Trabantunkról, Bolháról az interneten, amire mind büszkék vagyunk. Idén nyolcadik alkalommal szerveztük meg nagy sikerrel éves, nemzetközi Trabant találkozónkat, az EMTC Találkozót, amely a legnépesebb, határon is átnyúló Trabant találkozó az országban.

Elképesztő élmény

A rendezvény három napos, péntektől vasárnapig tart és rendkívül színes programokból áll. Rendszerint vannak autósvetélkedők, koncertek és a szombati napon mindig kirándulunk egyet megnézve a helyi nevezetességeket.

– A külföldi barátok ezt nagyon szokták szeretni, mert közben együtt van a csapat, konvojban vonulunk végig több, mint száz autó – mondja Bella. – Elképesztő élmény ez! Természetesen mi is ellátogatunk a külföldi találkozókra, és így már nagyon sok igaz barátság köttetett, hiszen minden évben újra és újra találkozunk és mind ugyanazért rajongunk.

Megtudjuk azt is, hogy Zolinál a Trabant gyerekkori szerelem: az apukájának is Trabantja volt, ráadásul a kórházból is ezzel a típussal hozták haza…

– Sokszor megkérdezik, hogy miért van Trabantunk. Nem azért, mert nem lehetne más, hiszen van családi autónk. A Trabi hobbiautó, amit szeretünk – árulja el Bella, aki hozzáteszi, hogy 2012-ben indította el a Trabant – Egy autó, ami örök oldalt, Facebook-közösséget, ami a legnagyobb Trabis oldal. A fiataloknak érdekes, az időseknek nosztalgia, így egyfajta generációs találkozás is.

– Az volt a célom, hogy a megosztott képeken, történeteken és videókon keresztül megmutassam, hogy a Trabant, mint márka felejthetetlenül beleivódott a történelembe, a köztudatba – fogalmaz. – Mára a legtöbb követői számmal rendelkező hazai közösség vagyunk a témában. Mindez kiegészül, hogy rendszeresen írok különböző autós portálokra trabantos eseményeinkről, kalandozásainkról és nemrég elindítottuk YouTube csatornánkat is. Ez egy utazóvlog lesz, bemutatva ezen keresztül, hogy hova lehet eljutni egy ilyen kétütemű, kis autóval, kiegészítve a kis veterános mindennapjainkkal. A csatorna trabantszerelem néven érhető el, és még nagyon kezdetleges, de ahogy időnk engedi, folyamatosan töltjük meg tartalommal. Azt gondolom érdemes lesz követni!

Sok tervük van

Kiderül: Zoli, a férje először a Trabanttal ment el hozzájuk bemutatkozni a családnak.

– A szüleim a kis pöfögő autójával együtt ismerték és szerették meg őt, ahogy én is – teszi hozzá mosolyogva. – Egyértelmű volt tehát, hogy az esküvőnkön is fontos szerepe lesz. Nem is egy veterán autó volt, hiszen barátaink is hasonló fanatikusok.

Bella végül kiemeli, hogy a 2018-as találkozójukat már új helyszínen rendezik meg, de erről még nem beszélhetnek, ám az oldalukon és az egyesület weboldalán, emtce.hu minden információ időben elérhető lesz az érdeklődők számára.

– Még nagyon sok tervünk van a Trabival, amiről apránként szeretnénk szót ejteni, ha a szervezési folyamatok engedik, mert hatalmas kaland elé nézünk. Annyit mondhatunk mindössze: Kiutazunk a világból! – mondja.

– Juhász-Léhi István –

A Trabi

A Trabant keletnémet gépkocsitípus, melyet a német VEB Sachsenring gyártott. Az első Trabant 1957. november 7-én gurult le a futószalagról (egy Tarbi 500-as), a Trabant művekből 1991. április végéig összesen 3,1 millió Trabant került ki. A kisautók kétüteműek voltak. Motorjuk léghűtéses (P70 vízhűtéses volt), keverék-olajozású kéthengeres-kétütemű forgótárcsás beömlésvezérléssel: 594,5 cm, 26 LE.

Ha Trabant, bárkinek

Trabantos kérdésekben bárkinek elérhetőek Arabelláék, legyen az szerelési tanácsok, vásárlási kérdések. Az egyesülethez a weboldalon keresztül lehet csatlakozni, írni: bella@emtce.hu, illetve wazemaki@emtce.hu.

