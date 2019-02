PM: Magyarország továbbra sem támogatja a tagállami adópolitika korlátozását

A közleményben a tárcavezető kiemelte: az Európai Bizottság a nemrég benyújtott javaslata alapján fokozatosan átállna az egyhangú döntéshozatalról a minősített többségi szavazásra az adózási kérdésekben, amit a tagállamok széles köre, köztük Magyarország is elutasít. A javaslat a tagállamok nemzeti hatáskörét csorbítaná, továbbá annak időzítése sem szerencsés a közelgő európai parlamenti választásokra tekintettel.

Varga Mihály emlékeztetett: az Európai Bizottság legutóbbi, téli előrejelzésében ismét felfelé módosította Magyarország 2018-ra vonatkozó növekedési adatát, amely a Pénzügyminisztérium 4,6 százalékos várakozásánál is kedvezőbb, 4,8 százalékos GDP-növekedésnek felel meg – írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

A módosítás hátterében a kiugró beruházási teljesítmény és a kedvező munkaerőpiaci folyamatok állnak. A tervezett gazdaságvédelmi program garanciát nyújt arra is, hogy a világgazdasági hatásokat ellensúlyozva a magyar növekedés továbbra is meghaladja az uniós átlagot – emelte ki Varga Mihály, aki arra is rámutatott, hogy az Európai Bizottság előrejelzése szerint a kelet-közép-európai régió az EU-átlag felett alakuló növekedésével fontos szerepet játszhat az unió gazdasági növekedésének élénkítésében.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a pénzügyi felügyelet európai rendszerének (ESFS) felülvizsgálatáról szóló javaslatcsomagról Varga Mihály elmondta: az uniós pénzügyminiszterek támogatásukról biztosították a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos javaslatokat is tartalmazó közös tagállami álláspont elfogadását.

-MTI-

