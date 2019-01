PM: a magyar gazdaság dinamikus erősödését mutatja az OECD országtanulmánya

Álvaro Pereira, az OECD közgazdasági igazgatóságának országtanulmányi részlegének igazgatója ismertette, hogy 2018-ra 4,6 százalékos, 2019-re 3,9 százalékos, 2020-ra pedig 3,3 százalékos növekedést jeleztek előre. A magyar gazdaság gyors ütemben bővül, példátlan foglalkoztatási szinttel, történelmileg alacsony munkanélküliséggel és erős bérnövekedéssel, a növekedés ütemének fenntartásához azonban további reformok szükségesek. Példaként említette a népesség elöregedésének kezelését az államháztartásra gyakorolt negatív hatások korlátozásának érdekében, különösen a nyugdíj- és az egészségügyi kiadásokkal összefüggésben. Azt javasolják, hogy Magyarország emelje a 65 évre a nyugdíjkorhatárt, utána pedig kösse azt a várható élettartam alakulásához – tette hozzá.

Kiemelte a magyar ipar komoly fejlődését, és megemlítette, hogy az életszínvonal fenntartható módon emelkedik, amelyhez a termelékenység is hozzájárul, az elmúlt hat évben a strukturális reformoknak köszönhetően a regionális különbségeket is sikerült mérsékelni.

Magyarország az egyik legjobban teljesítő az OECD országok között, az államháztartás hiánya a GDP 2,7 százaléka lehet, a 2016-os és 2017-es beruházási adatok “óriási” bővülést tükröznek, itt a legalacsonyabb a személyi jövedelemadó az OECD országok közül, ami vonzó a külföldi befektetőknek.

Gion Gábor elmondta, hogy a szervezet ajánlásaival összhangban Magyarország fegyelmezett költségvetési politikát folytat és hosszú távú kötelezettséget vállalt az államadósság csökkentése érdekében.

A foglalkoztatási ráta dinamikus növekedése – ahogy erre az OECD is rámutat – az alacsonyabb képzettségűekre és a nőkre is kiterjed. Van még tartalék a munkaerőpiacon, amelynek kiaknázása érdekében például 2019-től a nyugdíjasok járulékmentesen dolgozhatnak, a kismamák elhelyezkedését pedig a bölcsődefejlesztési program segíti, ahogy azt a tanulmány is ajánlja.

Az államtitkár elmondta, hogy hosszú távú kihívást jelent az OECD szerint is az idősödő társadalom kérdésköre, amelyre kiemelt figyelmet fordít a magyar kormány, 2018-at például a családok évének nyilvánította, és nemzeti konzultációt is kezdeményezett a családok védelméről annak érdekében, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket az idősödő társadalom okozta kockázatok csökkentésére.

Kitért arra is, hogy a regionális növekedésről szóló fejezetben az OECD a turizmusfejlesztésben rejlő lehetőségeket, illetve a helyi vállalkozások globális értékláncokba történő integrációjának fontosságát és mindezek érdekében a munkaerőpiaci készségek további fejlesztését hangsúlyozza, amelyet a szakképzési rendszer átalakítása is támogat.

