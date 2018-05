Plusz háromszáz szurkolót csalogatnak a miskolci jégcsarnokba

A helyi hokisport fejlődése és a DVTK Jegesmedvék nagycsapatának eredményessége a látogatottság fokozatos emelkedését eredményezte. Az elmúlt szezonban többször is előfordult, hogy a jégcsarnokban kitették a megtelt táblát, mert ezerkilencszáznál is többen váltottak belépőjegyet.

A komplexum vezetői már korábban is ötleteltek: „feltalálták”, hogy a főbejárat mögötti kapu mögé is beengedik a szurkolókat, akik négysoros lelátót kaptak, így karnyújtásnyi közelségből nézhették a meccseket és a játékosok valamennyi dobását. Sokan úgy vélekedtek, hogy ez a hely a legértékesebb, hiszen onnan minden látható és hallható, a törhetetlen palánk pedig valamennyi nézőt megvédte a korong esetleges becsapódásától.

– Kinőttük az arénát, amely megérett a bővítésre – mondta Egri István, a Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója, aki „mellesleg” a helyi hoki­sport első embere. – Néhány napja két hónapos munkába kezdtünk, és az építkezés befejeződése után mintegy háromszázzal több látogatót fogadhatunk. TAO-forrásból finanszírozzuk az ötvenmillió forintos fejlesztést: összekötjük a sarkokat, amelyeket mi eddig csak bástyáknak hívtunk. A bejárati, azaz a könyvtár felőli oldalon boxokat alakítunk ki a VIP-vendégeknek és azoknak, akik erre hajlandók áldozni.

A hat elkülönített részen – az ülések elhelyezése és berendezés kialakításának függvényében – mintegy harminchat-negyven hely lesz. Természetesen gondoltunk a sajtó munkatársaira is, a tudósítók számára szintén kényelmes körülményeket biztosítunk a munkavégzésre.

A jégcsarnokot bővítik a Vigadó felé eső kapu mögött is. Ott, azon a szabad területen, mint köztudott, biztosítani kell a jégkészítő gép szabad mozgását, miként a pályára is csak onnan mehetnek be a járművek. Felül azonban ugyancsak hasznosítható a hely, ez szintén a kiszögellések összekötésével oldható meg, így a népkerti ketrec fölötti-mögötti rész is a nézők kedvencévé válhat majd.

