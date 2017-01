Plakettet kaptak: Bicsák, Lehmann

A 2016-os teljesítménye alapján Bicsák Bence és Lehmann Csongor vehette át az Ifj. Márkus Gábor a Magyar Triatlon Sportért Alapítvány pályázat nyerteseinek járó emlékplakettet és a vele járó anyagi támogatást. Az alapítók és a kuratórium tagjai a pénteken Tiszaújvárosban megtartott díjátadón ismerték el a két tehetséges sportoló eredményeit. A vétlen közlekedési balesetben elhunyt kiváló tiszaújvárosi triatlonos, ifj. Márkus Gábor emlékére 1999-ben létrehozott alapítvány azzal a céllal létesült, hogy elősegítse és támogassa a magyar triatlonsport fejlődését, népszerűséget, munkáját, továbbá, hogy biztosítsa a tiszaújvárosi triatlon ifjú tehetségeinek támogatását. A célkitűzésnek megfelelően az alapítvány pályázati úton nyújt segítséget a 23 éves vagy ennél fiatalabb triatlonversenyzőknek, akik az adott évi versenyciklusban a legeredményesebben teljesítettek.

A díjazottak

Az egybegyűlteket Péter Attila kuratóriumi tag, a tiszaújvárosi triatlonversenyek szpíkere üdvözölte, aki köszönetet mondott az ügyet útjára indítóknak, illetve a Márkus család tagjainak, akik a „tragédiákban is megtalálták a pozitív dolgokat”. Nem sokkal később Márkus Gergely, a kuratórium elnöke kijelentette, hogy az alapítvány legnagyobb támogatója ezúttal is Tiszaújváros önkormányzata volt, melyért külön köszönet illeti meg Bráz György polgármestert és dr. Fülöp György alpolgármestert. Kijár a köszönet az adójuk egy százalékát felajánlóknak és a további szponzoroknak is. A folytatásban a Nemzetközi Triatlon Szövetség sportigazgatójaként Lausanne-ban dolgozó sportvezető ismertette az öttagú kuratórium döntését, amelynek értelmében – 2014 után ismét – Bicsák Bence pályázatát ítélték a legjobbnak, aki a mexikói Cozumelben megrendezett U23-as világbajnokságon egyéni bronzérmet nyert, továbbá az egyetemi-főiskolai világbajnokságon negyedik, az U23-as Európa-bajnokságon egyéniben 8., a mixváltó tagjaként a 4. helyen végzett, míg a tiszaújvárosi felnőtt világkupán az előkelő 11. pozíciót harcolta ki. A nettó 300 ezer forintos anyagi támogatással együtt járó díjat Márkus Gergely, a kuratórium tagja adta át a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 21 éves válogatott sportolójának.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői közül a hazai rendezésű ifjúsági Eb-n egyéniben 4. helyezett, a mixváltóval pedig ezüstérmes, magyar bajnok, korosztályos válogatott, junior világbajnoki 13., junior Európa-kupa 3. és 6. helyezett Lehmann Csongor érdemelte ki az elismerést és a vele járó nettó 120 ezer forintot, melyet szintén Márkus Gergelytől vehetett át.

ÉM-MI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA