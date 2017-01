Pintér Attila lett az Év Embere Mezőkövesden

Pintér Attilát, a Mezőkövesd Zsóry FC volt vezetőedzőjét választották az Év Emberének Mezőkövesden. A szakember december 30-án, a város évértékelő ünnepségén vette át az elismerést dr. Fekete Zoltán polgármestertől.

Pintér Attila 2015. decemberében az ötödik helyen vette át az NB II-es csapatot, majd tavasszal a második helyen feljuttatta az élvonalba. Az NB I-ben pedig 27 pontot gyűjtve szintén az ötödik helyen telel a matyóföldi gárda, a tavaszt viszont már Pintér Attila nélkül kezdik, hiszen a napokban a Puskás Akadémiához távozott.

A volt vezetőedző az ünnepségen megköszönte, hogy megbíztak benne és ismét bekerült a magyar futball vérkeringésébe. Elárulta: a családja beszélte rá, hogy vállalja el a mezőkövesdi feladatot, távozása viszont nem azért történt, hogy közelebb lehessen szeretteihez.

– A közös munka akkor eredményes, ha mindenki a saját feladatát csinálja profi módon és nem szól bele a másik tevékenységébe – mondta Pintér Attila, aki minden játékosára és minden mérkőzésre büszke. – Mezőkövesden mindenki tette a dolgát, az eredménynek pedig, ha valaki tesz érte, előbb-utóbb meg kell jönnie. Örülök, hogy 2016-ban kétszer is jött a siker. Fájó szívvel hagytam itt a csapatot, köszönöm a szurkolóknak a biztatást, a dolgozóknak a segítséget, a városnak a nagy szeretetet. Szurkolni fogok ezért a csapatért, a városért, az elnök úrért. Természetes, hogy szorítok a helyemre lépő Sivic Tomislavnak is, hogy azt a munkát, amit elkezdtem, be tudja fejezni.

Budapest, Felcsút – Pintér Attila távozott az élvonalbeli Mezőkövesd Zsóry labdarúgócsapatától és az NB II-ben listavezető Puskás Akadémia vezetőedzője lett.

Mezőkövesd, Miskolc – A szerb-magyar kettős állampolgárságú szakembert két és fél évre szerződtették.

