Pihenünk, bár rossz az idő

Van, aki melegebb éghajlatra repült, míg más a tavaszi télben gyönyörködik a hegyekben, akad olyan is, aki főz, takarít vagy az ágyat nyomja betegen, míg más munkával tölti az ünnepet.

Sokan külföldön vannak, derül ki a híradásokból, vonzzák a magyarokat a mediterrán helyek, kedvelt úti célok közé tartoznak az olasz, görög és spanyol vidékek, de a Perzsa-öböl és környéke is népszerű: több honfitársunk most a hasát sütteti az egzotikus Dubajban. Fellendült a hazai turizmus is, egyre nagyobb kultúrája van nálunk is a pár napos üdüléseknek. Telt ház van a hazai 3-4 csillagos szállodák zömében, de az olcsóbb panziók, hotelek és turistaházak is sok vendéget fogadtak.

No de mi a helyzet a ­megyénkben? A megyében élőkkel?

Tavaszi tél

A szép, tavaszi hétvége elmaradt, ítéletidőt ígérnek a meteorológusok. Nem pánikolnak viszont a téltől Bánkúton, a sícentrum oldalán olvasható hírek szerint kellemes várakozás előzi meg a vasárnapot, a téli sportok szerelmesei abban bíznak, ismét lehet majd használni a pályákat, hisz az előrejelzés szerint 25 centiméter hó hullhat újra a Bükkben.

A Lillafüreden üdülők, sem estek kétségbe, kirándulnak, esznek-isznak, jól érzik ­magukat.

– Feltöltődésről, pihenésről szólnak ezek a napok. Zord időjárás esetén van, aki ki sem dugja az orrát a hangulatos szobákból és onnan gyönyörködik a festői panorámában. Sokan szívesen időznek az étteremben, hallban, a bárban, van aki biliárdozik, míg más a bowlingpályát keresi fel. Népszerűek a wellness szolgáltatások is, kedvelik a vendégek a frissítő masszást, a szaunát és a gőzkabint is. Az eső nem tart vissza senkit attól, hogy megcsodálja a közeli Szent István és Petőfi barlangot. Többen a függőkertben sétálnak, van, aki a kalandparkban kapcsolódik ki. Óriási érdeklődés övezi a vízesést, mely hatalmas sebességgel zúdul le a sziklákon – tudtuk meg Száva Zsuzsától, a Palota­szálló munkatársától.

A gyógyturizmus még be sem indult, de zsúfolásig megtelt a barlangfürdő is, melynek szabadtéri medencéi nem üzemelnek még, de a hideg miatt nem is hiányzik a kinti fürdőzés most senkinek.

„Rövid hétvégém sincs”

Van, aki otthon pihen, vagy időt szán a hetek óta tornyosuló házimunkákra.

– Mosok, főzök, takarítok, igyekszem utolérni magam, hétköznap nincs időm semmire – hangsúlyozza Szolnoki Csilla, aki munkája miatt ritka vendég otthon.

– Készültem az edelényi kastélyba és nagy bükki sétát is terveztem, megvettem előre a jegyet a Hiperkarma és a Honeybeast koncertekre is, de levert a lábamról a náthával és lázzal járó nyavalya, így az ágyat nyomom – panaszolja Bartus Anita, pedagógus.

– Gyakran kirándulok a kisfiammal, de nekünk az átlagos pihenőnap is megfelel, havonta csak egy szabad hétvégém van. Most rövid hétvégém sincs, de nem zavar, a munkám a hivatásom, ezt vállaltam – magyarázza Csobádi- Zilahy Henriett, aki a megyei kórház központi ­intenzív osztályán dolgozik.

A DVTK focistái és a fanatikus rajongók sem húztak el egzotikus vidékre. Sajtófőnökük, Demkó Norbert szerint ha esik, ha fúj, a legszerényebb becslések szerint is több százan fogják biztatni a miskolciakat az újpesti stadionban, ahol remélhetőleg legyőzik angyalföldi ellenfelüket. A jégkorong csapat pedig várhatóan nagy számú közönség előtt győz majd hazai pályán; a macik már megszokták a hideget.

