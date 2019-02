Pihennek a hidegvérűek

A különös viselkedés nem a betegség jele, hanem természetes folyamat része, amiről jó, ha a kezdő terraristák is értesülnek. A téli hüllőtartás fortélyairól egy tapasztalt tenyésztő beszélt lapunknak.

– Fajonként változhat, hogy pontosan mikor telelnek az állatok, és az őshonos élőhelyüktől függ, hogy egyáltalán beiktatnak-e nyugalmi időszakot. Amelyik például Madagaszkárról jön, az egész évben aktív lesz, mert azon a vidéken nincsen tél. Ezért az újdonsült gazdiknak ajánlom, hogy először kedvencük származási helyéről tájékozódjanak. A legtöbb telelő fajnál októberben jön el a pihenés ideje, és egészen tavaszig tart – kezdte a beszélgetést Kőműves Dániel Péter.

Melegben élénkebb

ivel a hüllők az emlősökkel ellentétben hidegvérű állatok, azaz nem rendelkeznek saját hőháztartással, ezért melegben sokkal aktívabbak.

– Azért alakult ki a téli pihenőidő, hogy ne tojja túl magát a nőstény. Az etetési alkalmak sűrűségén azonban télen sem szükséges változtatnunk, mert a hüllő magától csökkenteni fogja az étkezési adagját. A világítását mindenképpen hagyjuk meg, hogy érzékelje a napszakokat. Emellett, ha a szobában nem csökken 24 fok alá a hőmérséklet, akkor időnként kikapcsolhatjuk a fűtőlapot, de huzat ne érje a kedvencet, mert az végzetes lehet. Maximálisan pedig negyven fokra szökhet föl a hőmérséklet, de csak azon a ponton, ahol a fűtőtest található – hangsúlyozta a tenyésztő.

Kezes gyík az agáma

A szakállas agáma nagyon népszerű a kezdő terraristák körében is.

– Önetetővel, néhány napra akár magára is lehet hagyni a hüllőt. Októbertől május végéig telel, és csak akkor szaporodik, ha már állandósult a meleg. Párzás után negyven-hatvan napra rakja le akár harminc tojását is. Ha kicsi korától nevelik, könnyen kézhez szoktatható. Lehet vele tévézni, hámmal vagy ölbe véve sétálni, mert viszonylag nyugodt, sőt néha még fel is öltöztetik. Akár tíz évig is hű társa lehet gazdájának, ha megfelelően tartják – magyarázta.

– Egy méterszer ötven centi széles és magas terráriumot kell biztosítani neki lakóhelyként, mászófallal. Erre azért van szükség, hogy növekedjen a mozgástér, és felső megvilágítás esetén az állat el tudja dönteni, hogy éppen a fényforrás alatt vagy egy másik területen foglal-e helyet. Ezenkívül érdemes még mászóágakat is elhelyezni a terráriumban, és egy olyan szigetet kialakítani, ahol a melegítőtest közelében tud pihenni a gyík. Mindig legyen előtte tele itatótál, amit naponta cserélni kell, mert a vízbe végzi a dolgát. Az aljzatcsere három-négy havonta javasolt. Kis korában papírtörlőt használjunk aljzatként, ami véd a bélelzáródástól, a felnőtt alá pedig homokot tehetünk – foglalta össze Kőműves Dániel Péter.

Télen zsírt raktároz

– Mindenevő fajról beszélünk, kedveli a tücsköt, a sáskát, a selyemhernyót, a lisztkukacot és a gyászbogárlárvát is. Bár ez utóbbi kettőből nem szabad túl sokat adni, mert nagyon zsíros. Téli időszak előtt viszont kifejezetten hasznos, hogy el tudja raktározni a zsiradékot. Az egészséges gyík naponta elfogyaszt tíz-tizenöt tücsköt legalább és a vitaminport. Az idősebb és vemhes egyedeknek több zöldséget szükséges adni rukkolát, bébispenótot és pitypanglevelet. Viszont arra figyeljünk, hogy szennyezett területről ne gyűjtsünk zöld eleséget – mondta.

