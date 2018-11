Piacozhatnak is a mezőzomboriak

Összesen mintegy 900 millió forintra tehető az az összeg, amelyet Mezőzombor önkormányzata a közelmúltban pályázatokon elnyert.

Piactól vízelvezetésig

– Mostanában léptünk a pályázatok megvalósíthatósági szakaszába – mondja Radó Béla, Mezőzombor polgármestere. – 180 millió forintot nyertünk a termelői piac megvalósítására. Bár még csak látványtervei vannak az új piacnak, a földmunkálatok már megkezdődtek és reményeink szerint jövőre már birtokba is vehetik a zombori lakosok az új létesítményt. Egy 360 milliós pályázatnak köszönhetően kibővíthetjük a csapadékvíz-elvezető rendszerünket. A település némely pontján a vízelvezetők nagyobb esőzések idején nem bírják a terhelést és ilyenkor néhány pincében megjelenhet a talajvíz, de ennek a beruházásnak köszönhetően ez a gond is meg fog oldódni. Az érintett szakaszokon nem csupán betonburkolattal látjuk majd el az árkokat, hanem minden gépkocsibeállót egységesen meg fogunk csinálni.

Kerékpárút Szerencsig

– Ugyancsak pályázaton nyertünk 110 millió forintot, amelyből egy mezőgazdasági út több mint egy kilométeres szakaszát tudjuk szilárd burkolattal ellátni, amely tucatnyi gazda életét és munkáját fogja majd megkönnyíteni. Ez a beruházás eléri majd a 37-es főutat és még azon túl is folytatódni fog egy szakaszon Mád irányába.

Egy helyi álom is megvalósul a közeljövőben.

– Kerékpárútra is nyertünk 240 millió forintot – mondja Radó Béla. – Több évtizedes probléma a helyiek körében, hogy akik Szerencsre járnak be kerékpárral dolgozni, azok folyamatos balesetveszélynek vannak kitéve. A kerékpárutas beruházásnak köszönhetően egy korszerű út készül a 37-es főút közelében a Szerencs táblától egészen a mezőzombori körforgalomig. Azt szeretnénk elérni, ha ez a kerékpárút becsatlakozna abba az úthálózatba, amely Nyíregyházától közelít felénk és már kiépült Tokajig és Tarcalig. A tervek szerint ez az út hozzánk is elérhet és folytatódhat majd tovább Mád irányába.

ÉM-BG

