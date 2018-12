Piaccsarnoka is lesz Putnoknak

A gömöri település belvárosában az elmúlt években komoly fejlesztések történtek. A folyamat azonban közel sem végleges, a Városháza és a Tompa Mihály Közösségi Ház környéke tovább szépül, és ügyintézés szempontjából is koncentrálódik. Az önkormányzat célja, hogy a mostaninál is élhetőbb településközpontja legyen Putnoknak. Ennek egyik fontos állomása lesz az a jövőre megépülő kerékpárút, amely összeköti a közintézményeket. Emellett jelenleg is felújítás alatt áll az egykori Vám-ház, amely rövidesen új funkciót kap. Nagyságrendileg 300 millió forint pályázati forrás felhasználásával piaccsarnokot alakítanak ki az épületben. A helyi őstermelők és vállalkozók számára ezzel új lehetőségek nyílnak meg.

A jelenleg is tartó kivitelezés során megtörténik az épület teljes felújítása.” Dr. Bárdosné

Jól haladnak

– A kivitelezés javában tart, lassan a befejezéshez közeledik – mondta érdeklődésünkre dr. Bárdosné Dudás Viktória projektmenedzser. – A piaccsarnokban a helyben és a környéken élő őstermelőknek kívánunk helyet biztosítani, emellett pedig öt különböző üzletet alakítunk majd ki. Itt kap helyet a városban működő kegyeleti bolt, de árulnak majd virágot, húst és terményt is. A helyi termelők által előállított termékek is kaphatóak lesznek, tehát a lakosság sok mindent megkaphat majd egy helyen. A termékekkel a helyi lakosságot, a gömöri térségbe látogató turistákat kívánjuk kiszolgálni, a projekttel a térség helyi őstermelőit, erdei termékgyűjtő magánszemélyeket, egyéb piaci szereplőket, illetve az elkészült létesítményekben dolgozó helyi munkaerőt támogatjuk. A jelenleg is tartó kivitelezés során megtörténik az épület teljes felújítása. Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, akadálymentesítés, az üzlethelyiségek, illetve azokhoz szükséges raktározási és egyéb helyiségek kialakítása. A beruházás közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez is, mivel a boltokat a város saját fenntartásban kívánja üzemeltetni, a karbantartási munkákat elvégezni, valamint megfelelően szakképzett személyzetet is az önkormányzat biztosít.

Öt épületre

Putnokon az energetikai beruházásokra is komoly hangsúlyt fektetnek, hiszen a városban hosszútávú cél, hogy az intézmények fenntartása a jelenleginél olcsóbb legyen.

– Öt saját közintézményére helyezett napelemeket az önkormányzat, hogy az épületek saját villamosenergia-igényét a jövőben meg tudja termelni – folytatta dr. Bárdosné Dudás Viktória. – A város két óvodája mellett az Egészségház, a Családsegítő Szolgálat és a Városháza épülete szerepelt a projektben. Uniós forrásból valamivel több mint 45 millió forintot fordíthattunk erre a célra, ennek a fejlesztésnek a jövőben komoly anyagi haszna várható, hiszen az intézmények áramszámlája jelentősen csökkenni fog.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA