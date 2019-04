Piaccsarnok, bölcsőde, templomok épülnek Putnokon

Az egyik legnagyobb belvárosi fejlesztésnek az egykori VÁM-ház rekonstrukciója számít, amelyből őstermelői és piaccsarnokot alakítanak ki. A 300 millió forintos beruházás a jövőben lehetőséget nyújt a helyi és a környékbeli őstermelőknek arra, hogy kulturált körülmények között kínálják a portékáikat. A csarnokon belül az árusítóhelyek mellett üzlethelyiségeket és hűtőkamrát is kialakítanak, az önkormányzat azt reméli, hogy a közösségi élet egyik kiemelt színhelyévé válik a csarnok.

Megmentették az épületet

Ezzel kapcsolatban Tamás Barnabás polgármester megjegyezte: az sem elhanyagolható szempont, hogy az épület már-már az enyészet sorsára jutott, a pályázati lehetőséget kihasználva azonban sikerült megmenteni, és új, hasznos tartalmat adni a háznak. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, még ebben az évben átadhatják a nagyközönség számára.

– Annak is kimondottan örülök, hogy új bölcsőde épülhet Putnokon – tette hozzá Tamás Barnabás. – A kivitelezés itt is jó ütemben halad, két csoportszobában, összesen 24 pici gyermek fogadására lesz alkalmas. Több szempontból is lényeges számunkra mindez. Igyekszünk segíteni a családokat, hosszú távon gazdaságélénkítő hatása is lesz, ráadásul eddig Putnoknak nem volt bölcsődéje, a helyben és a környéken élőktől pedig jogos igényként merült föl. Az oktatási rendszerünk az óvodáktól az általános iskolákon keresztül egészen a középfokú oktatási intézményekig jól működik, rövidesen a legkisebbeket is el tudjuk majd helyezni, amíg a szülő dolgozik vagy az egyéb ügyeit intézi.

Református, katolikus

Putnok polgármestere azt is kiemelte, hogy a két templomfelújítás is megfelelő mederben halad. A munka látványosabb része jelenleg a református templomnál látható, ahol a belső feladatok elvégzése után már a külső homlokzaton dolgozik a kivitelező. Néhány nappal ezelőtt azonban Tamás Barnabás az Egri Érseki Hivatalban is egyeztetett. A megbeszélésen kiderült, hogy rövidesen a római katolikus templomban is megkezdődhet a munka.

