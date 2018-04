Phoenix KK: mindenki hozzátett a sikerhez

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Tiszaújvárosi PKK – Bajai Bácska FKE 88-62 (18-13, 22-14, 25-20, 23-15)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Lengyel, Gergely Cs., Földi.

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (8/3), Gáspár B. (16), Szilasi (-), Endrész (8), Jackson (14). Csere: Pöstényi (9/3), Kiss B. (2), Orosz (4), Bakos (-), Szabó N. (13), Pongrácz (14/3), Kovács Z. (-). Edző: Szendrey Zsombor.

Szendrey Zsombor: – Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam: nem hittem ilyen különbségű sikerben, de még a győzelemben is kételkedtem, mert az edzések nem úgy zajlottak a héten, ahogy elterveztem. De ahogy a meccs előtt is mondtam: a fiúk mindent félre tudnak tenni egy meccsre, és akár az életüket is adják egy sikerért, maguk mögött hagyva a hétköznapok szürkeségét. Mindenki hozzátett a mai sikerhez, és készülünk a vasárnapi visszavágóra.

