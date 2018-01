Phoenix KK: két eltiltott nélkül Sopronban

Férfi NB I/ B Zöld csoport, 13. forduló

Soproni MAFC – Tiszaújvárosi Phoenix KK (Sopron, péntek, 17.30)

Szendrey Zsombor, a Tiszaújvárosi Phoenix KK edzője: – A csapat öt nap szünetet kapott karácsonykor, de a két ünnep között is dolgoztunk, amennyire tudtunk. Aztán következett újabb három nap pihenő, míg az új évi munkát január 2-án kezdtük el. Remélhetőleg mindenki fel tudott töltődni, mert a folytatásban sok kemény mérkőzés vár ránk. Nagyon távolra kell utaznunk, ami már önmagában nehézség, a keretből Pongrácz Gergely és Kiss Balázs eltiltás miatt hiányozni fog, nem tudnak velünk jönni. Piukovics Bálint a vállával bajlódott, de remélem, tudja vállalni a játékot. A tabellán ugyanannyi ponttal állunk, mint a SMAFC, a mi gólkülönbségünk egy ponttal jobb. Pozitívan állunk mindegyik meccshez, nehéz sorozat előtt vagyunk, ezért fontos lenne, hogy bárhogyan is, de idegenben is sikerüljön győzni.

