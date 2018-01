Phoenix KK: győzelemmel a letargia ellen

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 14. forduló

Tiszaújvárosi Phoenix KK – Salgótarjáni KSE (Tiszaújváros, szerda, 18.00)

Szendrey Zsombor, a Tiszaújvárosi Phoenix KK vezetőedzője: – Most kezdjük a második felvonást, jönnek a visszavágó mérkőzések. Első alkalommal Salgótarjánban még egy más együttessel találkoztunk, azóta felgyorsult a játékuk, összeszedettebbek lettek, három helyen is erősítettek az alacsonyabb posztokon. Nehéz dolgunk lesz, mert két fájó vereség után kell javítanunk. Ki akarunk lábalni a letargiából és ezt győzelemmel tehetjük meg. Ennek érdekében az edzéseken szóbeli alapon is igyekeztem rendet teremteni és hatni a fiúkra, akik valamennyien rendelkezésünkre állnak.

ÉM

