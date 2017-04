Phoenix KK: a pécsiek ellen kezdik a rájátszást

Tiszaújvárosi Phoenix KK – PVSK-Kronosz Kiadó (Tiszaújváros, péntek, 18.00)

Szendrey Zsombor, a Phoenix KK vezetőedzője: – Szombaton szerettünk volna játszani, de a versenykiírás alapján ugyanazon a napon nem léphet pályára egy klub A és B csoportos csapata is, márpedig a pécsiek, vagy legalábbis néhány emberük érintett az NB I-ben is. Egy fiatal ellenfél látogat hozzánk, hiszen keretükben 1997-ben, 1996-ban és 1995-ben született játékosok találhatóak, akik kellemetlen stílusban kosárlabdáznak. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen az alapszakaszban a Nyugati csoportban nem egy riválisukat megtréfálták, ezt mutatja a 11 győzelmük is. Azonban itthon vagyunk, itthon kezdjük a párharcot, reméljük, ez a mi oldalunkra billenti a mérleg nyelvét. Próbáltunk megfelelően felkészülni, bízunk abban, hogy hozni tudjuk ezt az első mérkőzést.

