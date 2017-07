PET-Kupa: 33 köbméter hulladék a Tiszán

17 hajó és mintegy 250 ember vágott neki az idei PET-Kupának a Tiszán. A szervezők a Tokajban töltött pihenőnapon elmondták, a két nap során 33 köbméter hulladékot, többségében PET-palackot gyűjtöttek össze.

Tokaj kezdeményezi, hogy a Tisza ünnepe legyen július 6.” Posta György

Ez a szám még minden bizonnyal növekedni fog, hiszen a tokaji pihenés után egészen Tiszalökig mennek a hulladékból épített tutajokkal. Hankó Gergely projektvezető elmondta, ez a mennyiség még több lenne, ha az illetékes szervek nem takarítanák a folyót. A palackok többsége Kárpátalja felől érkezik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy minél messzebb kerülnek a határtól, úgy változik a hulladék összetétele ukránról magyarra.

A PET-Kupát ebben az évben már ötödször hívták életre, a kezdeményezés mellé már a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség is társult. Kárpátalján egy szemléletformáló programot is indítottak az ottani szemétgyűjtés mellett, és bíznak benne, hogy a tevékenységük további támogatókra talál. Már most is több nagyvállalat segíti az akciót, a cél, hogy az ország második legnagyobb folyója minél kevesebb szemetet szállítson. Az induló csapatok között pedig a települések is részt vesznek már, ebben az évben Vásárosnamény, Zsurk és Cigánd is saját hajót indított a már meglévő, jórészt baráti társaságok mellé.

Posta György, Tokaj polgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, örül, hogy Tokajt választották a természetvédők kiemelt helyüknek. Ezért a város kezdeményezi, hogy a Tisza ünnepének nyilvánítsák július hatodikát. Kiemelte, a város két fontos természeti kincse a Bodrog és a Tisza, így annak megőrzéséért ők is mindent megtesznek.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA