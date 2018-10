Pesten röpiznek a Vegyész-fiúk

A hét eleji Bajnokok Ligája találkozó után a hét végén NB I-es bajnokit játszik a kazincbarcikai együttes, amely szombaton 19 órától a fővárosban lép pályára. Ez az összecsapás a VRCK harmadik meccse lesz a pont­vadászatban azok után, hogy egyaránt 3:0-ra megverték a PTE-PEAC-ot, illetve a Pénzügyőr SE-t.

A saját játékukkal

– Láttunk egy mérkőzést az ellenfelünkről, amikor a Pénzügyőrrel játszottak. Gondolom nagyjából ugyanazzal a csapattal fognak kiállni – jelentette ki Marek Kardos, az észak-borsodiak vezetőedzője. – Mivel kevés információnk van róluk, ezért a saját játékunkkal kell törődnünk: jól kell blokkolni és a mögötte való védekezést muszáj lesz jól megszerveznünk. Ha jól tudom, korábban a Folyondár úton még nem játszott a csapat, szóval mindenkinek új lesz a környezet, a labdákról nem is beszélve, hiszen ismét a Galákkal játszunk, míg hétfőn és az azt megelőző két hétben folyamatosan Mikasával edzettünk a KEK és a BL miatt.



Marek Kardos Fotó: Ádám János

Az elején a fogadással emiatt lehet egy kis problémánk. A csapat összeállításáról nem szeretnék nyilatkozni, ezt megtartom magamnak és a csapatnak, a mérkőzés elején mindenki megtudja majd.

Nem félvállról

Gebhardt Áron, a VRCK liberója az alábbiakat mondta:

– Nem voltunk letörve a BL-vereség miatt, mert jó teljesítményt nyújtottunk, de azért fájt, hiszen néhány pontra voltunk a bravúrtól. Kedden mindenki szabadnapot kapott. Szerdán edzettünk egyet a konditeremben, majd rögtön labdás tréningünk volt. Van még esély a továbbjutásra, természetesen kint is felszabadultan, jól szeretnénk teljesíteni, mert a győzelem a célunk. Mindeközben ott van egy MAFC elleni bajnoki meccs is, amit szintén nem vehetünk félvállról, mert az ellenfelünket jó játékosok alkotják, akik szép eredményeket értek el pályafutásuk alatt: Németh Ferenc, Bene Róbert, Bohnicsek Szilveszter, az edző Schildkraut Krisztián. Biztos vagyok abban, hogy jó mérkőzés lesz, szerencsére közvetítik online, így ha a helyszínen nem is, de távolról érezhetjük majd szurkolóink támogatását. Mivel mindig a győzelem reményében lépünk pályára, nem számít, ki az ellenfél, igyekszünk kihozni magunkból a maximumot. Reméljük, hogy hétvégén is három ponttal fogunk gazdagodni.

ÉM-MI, TM

A csoport állása

1. Vegyész RC Kazincbarcika 2 2 – – – – – 6:0 6

2. MAFC-BME 1 1 – – – – – 3:0 3

3. LV Sport Pénzügyőr SE 2 1 – – – – 1 3:3 3

4. SZESE Győr 1 – – – – – 1 0:3 0

5. MÁV Előre SC 1 – – – – – 1 0:3 0

6. PTE-PEAC 1 – – – – – 1 0:3 0

