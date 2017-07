Pénzt keresnek a diákok, és tapasztalatot is szereznek

2017-ben is elindult július 1-jével a Nemzetgazdasági Minisztérium nyári diákmunkaprogramja, amelyben a 16–25 év közötti diákok a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkalehetőséget.

A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik az elindulásakor már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor pedig még nem múlnak el 25 évesek. A programban 25–30 ezer diáknak tudnak munkát biztosítani a nyári időszakban, emellett lehetőség van a kötelező szakmai gyakorlatok teljesítésére is.

4500-an a megyében

A program célja, hogy már diák­korban elősegítse a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítsa. A foglalkoztatást biztosító – és így támogatható – munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb két hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatáshoz igényelhetnek támogatást. A programban a munkaadók számára a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre – tájékoztatott megkeresésünkre a megyei kormányhivatal.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a program keretében rendelkezésre álló forrásból minimum 4500 diák programba vonását tervezik.

2017. július 7-ig 232 önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmény 3063 diák foglalkoztatásának támogatására nyújtott be kérelmet. A járási foglalkoztatási osztályok folyamatosan fogadják a további igényeket.

Belekóstolnak

Miskolcon 62 diák dolgozhat idén nyáron az önkormányzatnál és további 367-en a Miskolc Holding és az önkormányzat 15 cégénél, intézményében. A polgármesteri hivatal adó osztályán például Gábor és Emese ötödmagával rendszerezi az adóíveket.

– Voltam már korábban is nyári munkán, például a diósgyőri várban, most ki akartam próbálni itt az önkormányzatnál magam. Három hétig dolgozom és félreteszem a pénzt későbbre. Jó itt a társaság és a munka sem nehéz, jól érzem magam – mondja Suszter Gábor, aki most végzett a Fráter György Gimnáziumban, szeptembertől pedig az egri Eszterházy Károly Egyetem történelem-földrajz szakos hallgatója lesz.

– A lengyelországi, nyári utazásomhoz szeretnék egy kis pénzt gyűjteni. Jó itt dolgozni együtt a többiekkel, új kapcsolatokra teszünk szert, tapasztalatot szerzünk arról, milyen egy munkahely. Nem bántam meg, hogy jelentkeztem – teszi hozzá Kleiber Emese Tímea, aki az Avasi Gimnáziumban tanul és először vesz részt nyári munkán.

A miskolci önkormányzat három turnusban foglalkoztatja a 62 diákot. Többnyire ügykezelői feladatokat látnak el, scannelnek, iratokat érkeztetnek, iratokat rendeznek sorba. A munkavégzés napi 6 órás munkaidőben, bruttó 95 625 Ft havi díjazással valósul meg. Az első turnusban bruttó 68 304 Ft lesz várhatóan a díjazás, tudtuk meg.

