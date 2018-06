Pénteken kap BL-ellenfelet a Vegyész RC Kazincbarcika

A megyei csapatjátékok képviselői közül a 2018/19-es évadban a kazincbarcikai férfi röplabdázók szerepelnek a legrangosabb európai kupasorozatban. A magyar bajnok Vegyész RC Kazincbarcika együttese az Európai Röplabda Szövetség (CEV) által szervezett Bajnokok Ligája sorozatra adta le nevezését, amelyet el is fogadtak, így a pénteki, luxemburgi sorsoláson a borsodi csapat neve is előkerül majd.

Változtattak

Hogy ki lehet történelmük első Bajnokok Ligája ­meccsén a kék-sárgák ellenfele, azt egyelőre nem lehet tudni, ugyanis az európai szövetség eddig még nem hozta nyilvánosságra azt, hogy mely csapatok nevezését fogadták el, és az indulókat sem tájékoztatták arról, kik alkotják a mezőnyt.

Az azonban biztos, hogy az Európai Röplabda Szövetség a mostani idény előtt változtatott a tavalyi lebonyolítási renden, hiszen amíg egy éve a 20 főtáblás hely közül csak 12-nek volt gazdája a sorozat kezdete előtt (2 orosz, 2 olasz, 2 török, 2 lengyel, 1 francia, 1 belga, 1 német és 1 görög csapat volt páholyban), és a 8 kiadó helyre 20 együttes pályázott, akik két selejtezőn mérettettek meg, ezzel szemben a 2018/19-es évadban 18 (!) csapat helye biztos, és csak két kiadó helyért csatázhat a többi gárda. Az európai szövetség indoklása szerint a kiemelések megnövelését anyagi, és szakmai szempontok támasztják alá.

A CEV döntése értelmében három ország szövetsége (orosz, olasz, lengyel) három csapatot nevezhet a Bajnokok Ligája 2018/19-es évadjának főtáblájára, három másik országé (török, német, belga) két együttest, további három országé (francia, görög, szlovén) pedig egyet-egyet.

Kérdéses

Ha az idei férfi röplabda BL-ben is annyi együttes állna rajthoz, mint egy éve, vagyis 32, akkor 14 gárdának selejteznie kellene. Persze ez utóbbi szám aligha lesz éppen ennyi, hiszen hogy másról ne essen szó: a 2000-től íródó Bajnokok Ligája korszakban (előtte Bajnokcsapatok Európa Kupája volt a sorozat neve) először áll rajthoz magyar együttes. De, ha nem is tizenvalahány, de 8-nál több csapat venne részt a selejtezőben, kérdéses, hogy milyen lesz a lebonyolítási forma, hiszen a CEV-nek a Bajnokok Ligája versenykiírásában az szerepel, hogy három selejtező fordulót rendeznek, egyenes kieséses rendszerben, vagyis oda- és visszavágókkal, és ezt 8 csapatnál többel, három fordulóban bajos lenne összehozni.

– Egyelőre annyit tudunk, hogy az Európai Röplabda Szövetség még nem hozott végleges döntést a lebonyolításról, jelenleg is tart a nevezések elbírálása, elsősorban a létesítménybeli megfelelés terén, amit a mostani idény előtt szigorítottak meg – válaszolta érdeklődésünkre Tóth Milán, a Vegyész RC Kazincbarcika csapatmenedzsere. – Ugyanis a versenykiírás kritériumai között az is szerepel, hogy a Bajnokok Ligája mérkőzések rendezéséhez legalább 2000 fő befogadására alkalmas létesítmény szükséges, mégpedig olyan, amelynek belmagassága 9 méter. Mivel a hazai pályánk, a Don Bosco Sportközpont ezeknek nem felel meg, így a miskolci városi sportcsarnokot is beírtuk a nevezésbe, mint lehetséges helyszínt, de a kívánt férőhelyet itt is csak pótszékekkel, mobil lelátóval lehet megoldani, a belmagasság pedig fél méterrel alacsonyabb. Ezek miatt a nyíregyházi sportcsarnok is egy lehetséges alternatíva arra az esetre, ha a barcikai, vagy miskolci helyszínt nem fogadná el az európai szövetség. Azzal kapcsolatban, hogy mikor véglegesítik a Bajnokok Ligája indulóinak számát, az az információ jutott el hozzánk, hogy szerdán estére válhat ismerté a mezőny.

ÉM-BCS

Az időpontokról

A CEV jelenlegi kiírása szerint a BL-selejtező 1. fordulójának első meccseit szeptember 11-e és 13-a között kell megrendezni, a visszavágókat pedig egy héttel később. A selejtező második körében az első találkozókat október 2-a és 4-e között kell lejátszani, a visszavágókat pedig egy héttel később. A főtáblára jutásért zajló párharcok október 23-25-e és október 30-31-e között lesznek.

A BL 20 legjobb együttese 5 darab 4 csapatos csoportban játszik oda-vissza meccseket november 20-a és február 27-e között, 6 fordulóban, és innen az 5 csoportgyőztes és a 3 legjobb csoportmásodik kerül a negyeddöntőbe, ahonnan már oda-visszavágós párharcokban lehet eljutni a döntőig (a finálét május 19-én rendezik meg).

Azok a Bajnokok Ligája-selejtezőben induló csapatok, akik nem jutnak el a csoportkörbe a főtáblára, kiesésünk után a második számú európai kupasorozatban, a CEV-kupában folytathatják a nemzetközi szereplést.

