Pénteken eldőlhet, mikor épül meg a Sajón a pontonhíd

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a kesznyéteni önkormányzat által alakított konzorcium támogatást nyert el a rekonstrukcióra már igencsak megérett kesznyéteni Sajó-híd felújítására – olvashatták lapunkban több alkalommal is.

Már tavaszelőn is szó volt róla, hogy a rekonstrukció idejére – számítások szerint mintegy négy hónapra – teljes egészében le kell zárni a kesznyéteni hidat. Ez azt jelenti, hogy a Tiszaújváros irányába vagy onnan közlekedők jelentős kerülőre kényszerülnek a felújítás ideje alatt. Erre próbáltak kedvezőbb megoldást találni.

Kell a kerülő

Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk, hogy a projekt összesen nettó 219 millió forintot igényel: az acél-vasbeton öszvérszerkezetű híd teljes felújításáról van szó.

„A munkálatok során az acél-vasbeton teherhordó szerkezet korrózióvédelme és bevonatolása, a hídszigetelés, a dilatációképzés, a betonszegély és az aszfaltburkolat cseréje, a korlátok cseréje és a mederrendezés is megtörténik – sorolta a kommunikációs szakember. – A híd kis szélessége miatt annak teljes lezárása szükséges a felújítás idejére. A felújítás előreláthatóan 120 napot fog igénybe venni, mely alatt Kesznyéten csak Girincs felől, a 3607-es úton és Tiszalúc irányából, a 3613-as jelű mellék­utakon lesz megközelíthető.”

Katonai pontonhíd

Ezen a helyzeten akart enyhíteni a Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője által elindított kezdeményezés, hogy a kesznyéteni híd lezárása idejére a közelben épüljön meg egy katonai pontonhíd, amely lerövidíti a kerülő­utat.

A Magyar Honvédség szentesi alakulatának szakemberei már korábban megvizsgálták a lehetséges helyszíneket. A pontonhíd építésére alkalmas egyik helyszín a kesznyéteni híd közelében van, a másik pedig a girincsi kompnál. A közlekedők szempontjából az előbbi lenne a legideálisabb, de az utóbbi helyszín esetében is csak 4 kilométerrel hosszabbodna az út. Úgy tudjuk, a girincsi átkelő megépítésének van nagyobb ­esélye. Mint megtudtuk, ma újra a helyszínen tájékozódnak a honvédség illetékes szakemberei, hogy véglegesen kijelöljék a pontonhíd lehetséges helyét, mert július közepére szeretnék megoldani az ideiglenes átkelést a Sajón. Az idő sürget, hiszen ha most elkezdik a kesznyéteni híd felújítását, akkor is jócskán belenyúlik az őszbe a rekonstrukció befejezése.

Szaniszló Bálint

A pontonhidat várja már Kesznyéten Girincs, Kesznyéten - A napokban eldől, Girincsen vagy Kesznyétenben épül fel a Sajó pontonhídja. Mint ismert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Kesznyéten Község Önkormányzata által alakított konzorcium támogatást nyert el a rekonstrukcióra már nagyon megérett kesznyéteni Sajó-híd felújítására. ... Tovább a cikkhez

Kesznyéten, Girincs. Hol épül meg a pontonhíd? Kesznyéten - Nem kell nagyot kerülnie az autósoknak a kesznyéteni híd fel­újítása idején. Eredetileg március 22-én kezdődött volna el a kesznyéteni közúti híd felújítása, ám a munkák mind a mai napig nem kezdődtek el. Nincs szó időhúzásról, inkább arról, hogy a döntéshozók szeretnék, ha a híd lez... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA