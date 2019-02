Példás összefogás a rászorulókért Sárospatakon

Kevés településen szerveződik olyan széles­körű összefogás a rászorulókért, mint az Sárospatakon tapasztalható. Kövér Zsolt cukrászmester, a helyi református egyházközség missziós bizottságának tagja lapunknak elmondta: a jótékony célú ételosztásnak már komoly hagyománya van Sárospatakon, korábban a polgárőrök és a vadásztársaságok javarészt karácsony előtt vendégelték meg azokat, akiknek ritkán telik jó minőségű ételre. Ennek alapján született meg az ötlet tavaly, hogy megfelelő mértékű összefogással a hétvégi ételosztást akár rendszeressé, kiszámíthatóvá lehetne tenni a hideg hónapokban. Azért szombatra szervezik az alkalmakat, mert hétköznapokon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja biztosítja a nehéz sorsú emberek ebédjét.

Mindenki elsőre

Kövér Zsolt hozzátette: első körben a református egyházhoz tartozó közösségeket kereste meg, így az egyházközség, annak alapítványa, a presbitérium, a cserkészcsapat, valamint a teológia külön-külön biztosít ebédet azoknak, akik szükséget látnak. Ezután fordult a helyi civil szervezetekhez, alapítványokhoz, de szívesen vállalták a jószolgálati tevékenységet vállalkozások, magánszemélyek, valamint az egyik önkormányzati képviselő is. Tavaly a labdarúgók és a karatésok is főztek. A szervező hangsúlyozta: mindenki első szóra vállalta a jótékony akciót.

Kövér Zsolt hozzáfűzte: a jótékony célú ételosztásokon a közösségek gyakran olyan embereket kérnek fel az étel elkészítésére, akik legalább helyben közismertek gasztronómiai felkészültségükről, de országos hírnévre szert tett személyiségek is szerepet vállalnak, mint például Márki Bertalan királyi mesterszakács. Azonban a kezdeményezés lényege nem csak abban rejlik, hogy olyan minőségű ételhez juttatják a rászorulókat, amelyhez egyébként nagyon ritkán jutnak hozzá – véli a cukrászmester. Úgy látja, egy-egy ilyen alkalommal mindenki épül egy kicsit lelkileg és igyekeznek minél közvetlenebbé tenni a hangulatot is.

Sokat alakultak

A Zempléni Lovas Egyesület elnöke, Livják Emília minden rászorulóhoz szól néhány kedves szót, a Sárospataki Lovagok Egyesülete korabeli hangszeres zenével is kedveskedett a megjelenteknek, a lokálpatrióta egyesület tagjai mindenkit személyesen ismernek. Akad közösség, ahol nagyszülő, szülő és gyerek egyszerre vesz részt az ételosztásban, az Egyed Attila önkormányzati képviselő által összefogott végardói közösség összeadja a hozzávalókat, ráadásul a városrész falunapi főzőversenyén első helyezést elért ételt készítik el a rászorulóknak, a teológushallgatók pedig egyenként elbeszélgettek a nehéz sorsú emberekkel. A cserkész fiatalok maguk készítik el a paprikás krumplit – sorolta Kövér Zsolt. Hozzátette: időközben sokat alakultak az érintettek is. Míg korábban olykor torzsalkodtak az osztáskor, most már előfordul olyan eset is, hogy ha valaki késve érkezik és az edényből már kiosztották az ételt azoknak, akik haza is visznek, maguk a rászorulók adják össze ételhordójukból az ebédet késő társuknak.

Megemlítette: a piacfelügyelők is nagyon türelmesek és soha nem sürgetik a kezdeményezésben részt vevőket azzal, hogy zárnák a létesítményt. Megtudtuk: alkalmanként mintegy negyvenen jelennek meg az ételosztáson, de hatvan főre főznek, a megmaradt ételt a rászorulók hazavihetik. A főétel mellé gyakran desszertet és süteményt is biztosítanak. Az első ételosztás december 15-én volt, az utolsó március 23-án lesz.

ÉM-BSZA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA