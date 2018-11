Példamutató idős közösség Encsen

A nyugdíjas társaságok között is veteránnak számít az Encsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub, amely jövőre ünnepli harmincéves fennállásának évfordulóját és tagjai már a hetvenes éveikben járnak. „1989-ben alakultunk és az volt a célunk, hogy a városban összefogjuk az időseket, együtt kiránduljunk, szórakozzunk és jól érezzük magunkat” – kezdte Szabó Bertalanné Katalin klubvezető.

Költők és énekesek

„Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kis termében kaptunk helyet Kércsi Tibor intézményvezetőtől, akivel jó kapcsolatot ápolunk. A harmincöt taggal minden héten hétfőn gyűlünk össze, de a nagyobb rendezvényeinkre külsősök is bekapcsolódnak. Visszatérő programjaink a nőnap, az anyák napja, összevont névnapokat tartunk és a nemzeti ünnepekre külön készülünk. Többen járnak a klubba más településekről is, Novajidrányból és egy házaspár Méráról. Egy valaki pedig Miskolcról, aki Encsről költözött be. Egyébként működik külön idősklub Encs fügödi és abaújdevecseri városrészében is. Többségében nők tartoznak hozzánk, de négy-öt állandó férfi tagunk is van, néhányan a feleségükkel közösen csatlakoztak. Büszkék vagyunk Péderi Istvánra, aki szeptemberben megyénket képviselte a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége Költészeti Szemléjének döntőjén, Budapesten” – tudtuk meg.

Regionális turnék

„Korábban működött egy tízfős énekkarunk, amelyet sok helyre hívtak szerepelni. Megfordultunk Ózdon, Kazincbarcikán és a szikszói Nyugdíjas Dalkörök B.-A.-Z. Megyei Találkozóján. Régi magyar nótákat éneklünk, amelyek szájról szájra terjedtek, de már majdnem feledésbe merültek. Általában a felkérések a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségén keresztül érkeztek, amelynek tagjai vagyunk. Viszont mára többen lebetegedtek közülünk és csak öten maradtunk, ezért jelenleg újabb tagok csatlakozásáig nem vállalunk komolyabb fellépést” – osztotta meg a vezető.

„Sajnos idén volt nekem is két komolyabb műtétem és azon gondolkodtam, hogy átadom másnak a stafétát, mert komoly szervezési munkát és figyelmet igényel ennyi emberre figyelni, különösen, ha elutazunk valahová. A költségesebb programjainkra az önkormányzattól kapunk támogatást, de mint egyesület nem vagyunk bejelentve, úgyhogy a pénzügyeket általában magunk között intézzük. Év végén fog összeülni az ötfős vezetőség és megbeszéljük, hogy ki vállalná át tőlem a klubvezetést úgy, hogy háttérmunkákba azért még be tudnék segíteni” – magyarázta.

ÉM-DA

