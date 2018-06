Pedagógusnap – Hol található álmaink pedagógusa?

A diákokat folyton számonkérik, értékelik, osztályozzák. Léteznek jó és gyengébb tanulók is, de sokkal kevesebbet foglalkozunk azzal, hogy milyen a jó tanár. Ki való erre a nagy felelősséggel járó pályára? Milyen szempontok alapján osztályozhatjuk a tanárokat? Ki az igazi pedagógus? Rendhagyó osztályfőnöki órára nyertünk bebocsátást, ahol a megszokottól eltérő helyzetbe csöppentünk, mert itt a nyolcadikos diákok értékelték a tanárokat.

Lavotháné Horváth Ágnes osztályfőnök tudta, hogy tanítványai ragaszkodtak néhány tanítóhoz még alsó tagozatban, ezért a beszélgetés elején a csoportot gondolatban visszavitte a múltba, és azt kérte a tanítványaitól, idézzenek fel a kedvenc tanítójukkal kapcsolatos emlékeket. Rengeteg élményt hoztak felszínre, jópofa történeteket osztottak meg egymással.

Mindenkivel szót értett

– Zsuzsa néninek jó volt a stílusa, és különleges órákat tartott. Tőle sokkal többet tanultunk, mint ami a könyvben van, ő nem csak az anyagot adta le – magyarázza az egyik fiú, majd padtársa rögtön megerősíti mindezt.

– Így van, vele még sárga csekket is töltöttünk ki, akkor csináltam ilyet először – magyarázza egy másik diák.

– Környezetórán megmutatta, hogy néznek ki a növények, elvitt minket a saját konyhakertjébe – teszi hozzá egy diáklány.

– Meg is látogattuk, az anyósa nagyon finom palacsintát sütött nekünk – idézi fel egy kis hölgy a kedves emléket. Az egész csoport egyetért abban, hogy Zsuzsa néni mindenkivel szót értett, mindenkivel megtalálta a közös hangot és mellette tekintélye is volt.

Gondoskodó pótanya

– Tengernyi emlék jött felszínre. A gyerekek beszámolói alapján úgy fest, Zsuzsa néni különleges tulajdonságokkal bírt, egyszerre volt engedékeny, gondoskodó pótanya és az elveiből egy cseppet sem engedő, igazi tekintéllyel bíró pedagógus, aki amellett, hogy leadta a kötelező tananyagot, fegyelmezni is tudott és számos, a gyakorlatban is alkalmazható ismerettel is felvértezte csemetéit, akiket az életre nevelt.

A másik pedagógus, a gondoskodó Kriszta néni neve említésekor is repkedtek a pozitív jelzők az osztályban, mindenki emlékezett rá, hogy bemutatkozásakor kekszet is hozott leendő tanítványainak. Hol magyarul, hol angolul szólaltak meg a gyerekek, akik nemcsak anyanyelvükön, hanem angolul is folyékonyan beszéltek, volt, aki idegen nyelven is kifejtette véleményét az adott kérdésről és számos pedagógust górcső alá vettek ezen a különleges osztályfőnöki órán.

Rendet tart az órán

– Az az ideális, ha meg tudja oldani a különböző kihívásokat. A jó tanár jól reagál különböző helyzetekre és nem passzolja át a megoldást másokra. Szerintem nem helyes az igazgatói irodába küldeni a problémás diákokat, hisz a tanárnak kell bevetni a saját módszereit annak érdekében, hogy a teremben csend és rend legyen – érvelt Patrik. Csaba, aki a médiában szeretne majd érvényesülni, fontosnak tartja, hogy a pedagógus képes legyen jól reagálni a váratlan kérdésekre is. Dorina szerint a szabadidős tevékenységek legalább olyan fontosak, mint a tanórák, mert a közös színházi programok és kirándulások során is nagyon sok új ismeretet lehet szerezni.

– A tanárnak nemcsak az a feladata, hogy leadja és számon kérje az anyagot, hanem az is, hogy a saját tárgyát megszerettesse, szerintem minden tantárgyat lehet érdekesen tálalni – érvelt az egyik diák.

Egyszerre több ember

Legyen figyelmes, felkészült, jóindulatú, gyakorlatias, kedves és még ­hosszan sorolhatnánk, mennyi jó tulajdonsággal kell az igazi pedagógusnak a gyerekek szerint rendelkezni.

Hihetetlenül gazdag ­szókinccsel és érvrendszerrel bírnak ezek a tinédzserek, sajnáltuk, amikor a csengő véget vetett az izgalmas és tanulságos eszmecserének.

– Szerintem álmaink pedagógusa egyszerre több személyben is felfedezhető – magyarázta Patrik, aki arra utalt, nem létezik tökéletes pedagógus, mert egyetlen személyiség nem képes az összes létező jó tulajdonságot képviselni, de a ­különböző adottságokkal bíró oktatók kiválóan kiegészíthetik egymást, a valóságban a jó tanári kar szimbolizálhatja az igazi pedagógust.

– Juhári Andrea –

Pedagógusnap

A pedagógusnap június első vasárnapjára esik. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot.

