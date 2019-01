Patkányinvázió Miskolcon – Még a falon is átrágják magukat

Miskolc belterületéről, ha nem is a közvetlen belvárosból érkezett újabb olvasói jelzés arra nézve, hogy nagyon elszaporodtak a patkányok.

Elszaporodott rágcsálók

A neve elhallgatását kérő nő arra hívta fel a figyelmünket, hogy az ingatlan romos, minden közműtől mentes, az ott lakó víz és fűtés nélkül tengeti az életét, miközben kukázó életmódja miatt rengeteg szemetet halmoz fel, ami vonzza a rágcsálókat, amelyek elképesztő mértékben elszaporodtak a környéken, komoly gondot okozva többeknek.

„Sajnáljuk az ott élő férfit, hogy ilyen körülmények közé szorult, de az az igazság, hogy tehetne többet is a környezete tisztaságáért. Nem csak, hogy sok szemetet halmoz fel, ami vonzza a patkányokat, egereket, de még eteti is őket, ezzel pedig nehéz helyzetbe hoz másokat. A patkányok úgy elszaporodtak, hogy megjelentek a környékbeli ingatlanokban, átrágják a falat, berágják magukat a padlásokra, nagyon kártékonyak, és közben a közegészségügyi szempontokat még nem is említettük. Itt vannak, akik kisgyermekekkel laknak, és nem merik őket az udvarra engedni, mert féltik a patkányoktól” – magyarázta a hölgy.

Azt írta szerkesztőségünknek küldött levelében: már évek óta próbálnak tenni az áldatlan állapotok ellen, fordultak az ÁNTSZ-hez és a különböző hivatalokhoz fotókat, videókat is mellékelve, de mindenhol azt a választ kapták, hogy nem kompetensek az ügyben, és nem tudnak intézkedni.

Ellátogattunk a Geró utcába, hogy magunk is meggyőződjünk a helyzetről. A két ingatlanból álló ikerház homlokzata nincs jó állapotban, ha kifejezetten romosnak nem is mondanánk. A kerítést borító fémlemezt láthatóan megpróbálták lebontani, az ablakokon belesve pedig azt láttuk, hogy az egyik ingatlan üres, romos belül. Az ablaküvegen az egyik helyen jól felismerhető patkányláb és kaparásnyomok láthatóak. A másik lakásba már nem látni be, az ablak pozdorjalemezzel van betakarva. Kopogtunk, de senki nem felelt. A Szinva irányából, hátulról is belátni a telekre, innen már sokkal „romosabb” a kép, megbontott falak és tető, törmelék, a hóban csak egy kutyalábnyom vezet keresztül az udvaron.

A Szinva miatt

Szóba elegyedtünk az egyik járókelővel, aki a környéken lakik. Azt mondta, már régóta romos az ingatlan, és erre valóban sok a patkány, de ez nem számít itt újdonságnak, a Szinva miatt mindig is előfordultak, de tény, hogy, ha mindenki rendben irtaná őket, nem lenne gond.

Az ominózus ingatlannal szemben lakik Buri Géza, aki éppen a járdát takarította, amikor megszólítottuk. A patkányok kapcsán maga is kedvetlenül bólogatott.

– Hozzánk is bejött és megtelepedett a portán, le is fialt, ki kellett irtanunk, nem volt más lehetőség – mondta. A szembe szomszéd kapcsán megjegyzi: nehéz élete van, nincs semmilyen jövedelme, az utcában segítik néhányan, mert sajnálják a sorsa miatt. Mintegy végszóra előkerült néhány házzal arrébbról a romos ingatlan lakója, József. Éppen habart bablevest szorongatott a kezében egy lábasban, amit egy szomszédtól kapott. Kérdésünkre, hogy milyen körülmények között él, előbb csak a vállát vonogatta, aztán mégis mesélni kezdett.

– Dolgoztam több helyen, az LKM-ben rendész voltam. Egyedül maradtam, nincs semmilyen jövedelmem, és nem kapok segélyt sem, pedig fordultam már több helyre. Két évem van még a nyugdíjig, azt kellene kihúzni, addig valahogy a felszínen maradni. Megélek, ahogy tudok, egyik napról a másikra. Van, aki segít, én pedig munkákkal viszonozom, vagy ha nincs más, kéregetek a közeli üzletnél. Amíg egy kis betevő akad, addig elvagyok valahogy – magyarázta.

Eladná a lakást

A házban semmilyen közmű nincs, se szennyvízelvezetés, se víz, se gáz, vagy áram. Mint mondta, az ikerház másik tulaja bontotta meg az épületet a maga részén. József szívesen eladná neki a magáét is, de haszonélvezeti jog akadályozza benne. Viszont a tető megbontása óta nincs kéménye, így füstelvezető nélkül kénytelen fűteni, ami tovább nehezíti az életét. Amikor a szemétre kérdezünk rá, azt válaszolja, valóban van, már kérte a szociális osztályt, hogy hozzanak neki egy konténert, és ő belepakolna. Azt sem tagadja, hogy vannak rágcsálók a portán emiatt, de állítása szerint egyedül nem tud tenni az állapotok ellen.

Kerestük a polgármesteri hivatalt is a konkrét üggyel kapcsolatban, illetve afelől érdeklődve, hogy mit tudnak tenni ilyen esetekben, hogyan lehet fellépni. Ígéretet kaptunk rá, hogy utána néznek az ügynek, és tájékoztatják lapunkat, amelyre természetesen visszatérünk.

Horváth Imre

