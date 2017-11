Patinás épületet vegyenek Miskolcon!

A közelmúltban ugyanis arról írtunk, több ezer ingatlant kínálnak eladásra Miskolcon, köztük nagyobb épületeket is. Olyanokat, amelyek valamikor meghatározó helyei, építményei voltak Miskolcnak. Most az ingatlanszakértőt arról kérdeztük, el lehet-e adni ezeket, illetve mire lehet hasznosítani a múlttal rendelkező, patinás miskolci épületeket.

De vajon van-e, lehet-e jövőjük? Ha igen, akkor milyen funkcióval lehetne újjáéleszteni ezeket?

Mire jó az az ingatlan, ami bármire jó?

Minden ingatlan eladható, csak meg kell találni a jó árat.” Demeter Tibor

– Minden ingatlan eladható, csak meg kell találni a megfelelő árat – kezdte Demeter Tibor. – Tavaly például a volt malom épületeit, területét értékesítettük, ez 35 ezer négyzetméter.

Korábbi cikkünkben több eladó miskolci ingatlant is bemutattunk, kezdve a volt Vasas Művelődési Házzal. A hirdetés szerint bárminek használható. Igaz, eddig is szinte bármire használták, három évtizeddel ezelőtt még rendezvényeknek, kulturális előadásoknak, koncerteknek, iskolabáloknak adott otthont, majd volt diszkó, turkáló a falai közt. Az ár, amennyiért most hirdetik, 205 millió forint.

A bármi persze tág fogalom, ezért az ingatlanszakértőt arról is kérdeztük, mégis mi lehet az a bármi. „Kialakítása miatt azért adott, hogy mire hasznosítható. Persze át lehet alakítani, akár egy nagyobb áruház is helyet kaphatna benne, de az nagy befektetést igényel, ezért a 205 millió forintos árat sokallom” – vélekedett Demeter Tibor.

Eszmei érték

Az egykori Hámor Éttermet is hirdetik, ha valaki magáénak szeretné tudni ezt az 5000 négyzetméteres telken álló ingatlant, 150 millió forintot kell kifizetnie. A hirdetésből megtudhatjuk: az emelete rendelkezik Miskolc egyik legnagyobb, körülbelül 800 négyzetméteres báltermével. Az ingatlanos szerint ez az ár irreális, mert patinás ugyan az épület, de nem műemlék.

„Vannak hibái, és igencsak ráférne a felújítás, annyira nincs ugyan elhanyagolva, de speciális a kialakítása. Annak idején étteremnek lett kitalálva, persze lehetne lakásnak, irodának is átalakítani, de ebből a szempontból nincs jó helyen. A legkevesebb ráfordítást akkor igényelné, ha rendezvényközpontként működtetnék” – magyarázta Demeter Tibor.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy-egy ilyen ingatlan esetében számít-e az, hogy múltja van, hogy a város életében egykor fontos szerepet töltött be. „Eszmei értéke van, de ez a forgalmi értékét nem növeli. A befektető excel-táblával kel és fekszik, ha nem jön ki a matek, nem érdekli, hogy nagyanyáink valamikor az adott épületben ropták a csárdást…” – fogalmazott az ügyvezető.

Híres focikultúra

A főutca közepén álló volt Avas Szálló épületét is már egy jó ideje hirdeti a város. Pár évvel ezelőtt 150 millió forintért vásárolták vissza, most 601 millió forintot kérnének érte. „Azt gondolom, ez az ár elrugaszkodott a valóságtól. 450 millió forinttal több, mint amennyiért megvásárolták, ami azt jelenti, hogy azóta ekkora összegben fejlesztettek rajta, de persze nem úgy néz ki az épület, mintha ez megtörtént volna” – vélekedett Demeter Tibor.

A Kis-Avason a város egyik jó nevű étterme, az Alabárdos is eladó lett, 69 millió forintért hirdetik. Az ingatlanszakértő szerint ez az ár nem túlzás az ingatlanért, akár többet is érhetne, persze ahhoz az kellene, hogy a város nagyobb figyelmet fordítson erre a történelmi városrészre. „Európában is egyedülálló a terület a maga 800 pincéjével. Egy baja van, a régi fényét nem sikerül visszaállítani, nem jó a közbiztonság, nem megfelelő az infrastruktúra. Sorra zárnak be az éttermek, vagy újra nyitnak, vagy sem. Persze vannak jó kezdeményezések, például az Avasi Cellárium, de ez kevés egyelőre” – sorolta.

– Nem értettem, hogy miért nem működött – ezt már az egykori Fontana szórakoztató-központról mondta Demeter Tibor, arról, ami a stadionnal szemben működött. Hangsúlyozta, Miskolcon híres a focikultúra, éppen ezért ezt az ingatlant meg lehetett volna tölteni élettel, most meg még inkább, hiszen épül az új stadion. Úgy véli, ennek az ingatlannak hamarosan lesz gazdája.

Vagány épület

Igaz, a Science Múzeumnak épülő ingatlant nem hirdetik, de mivel ott áll üresen, rákérdeztünk, mire lehetne hasznosítani. „Impozáns, vagány épület, bár belülről nem láttam, nem tudom, milyen a kialakítása. Azt gondolom, koncertteremnek jó lenne, vagy kluboknak. Mondjuk a Vasas is alkalmas lenne erre. Sajnos Miskolcon a klubkultúra meghalt… De lehetne egy loft irodaház is, az egyetemre építve” – javasolta az ingatlanszakértő.

Szubjektív

Szívesen látnánk felújítva, újra kinyitva azokat a helyeket, amelyek fiatalkorunk szép emlékeit idézik. Jó lenne, ha nem olyan állapotban lennének, amilyenben vannak, jó lenne, ha régi fényükben tündökölhetnének. Persze az idő múlik, más épületek lesznek fontosak, más helyek válnak ikonikussá. Hogy aztán valaki évek múlva azokat hiányolja, sírja vissza.

– N. Szántó Rita –

