Passzold vissza te is, Tesó!

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark is csatlakozott a Jane Goodall Intézet kampányához, amely a használaton kívüli mobiltelefonok összegyűjtését célozza meg.

A csimpánzok védelmében

Ezek a készülékek többnyire évekig lapulnak egy-egy fiók mélyén vagy a lakás valamely rejtett zugában, ezután pedig kidobják őket. A mobiltelefonokat most újrahasznosítás céljából gyűjtik. A készülékek előállításához ugyanis ritka ércre, a koltánra van szükség. Ebből nyerik a kondenzátorok bevonásához használt tantál nevű fémet. A világ koltánkészletének nagy része Afrikában található, ugyanott, ahol a csimpánzok, bonobók, hegyi gorillák is élnek. Élőhelyüket drasztikusan megváltoztatja a bányászat. A bányák nagy része illegális, az ott dolgozók is veszélyben vannak.

„Tegyünk együtt a csimpánzok és gorillák megmentéséért! Hozd el a használaton kívüli mobiltelefonod a Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén található gyűjtődobozba!” – kéri az állatkert.

