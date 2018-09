Passzol, amennyiben sokkal jobb helyzetben van a társa

Még csak négy mérkőzésen vannak túl a megyei II. osztály szereplői, azonban már van olyan labdarúgó, aki 10 szerzett gólnál tart. A Kelet csoport egyik újoncánál, a Sátoraljaújhelyi TK-nál a 21 esztendős Farkas Attila talált be ennyiszer az ellenfelek kapujába, a legutóbbi fordulóban például öt gólt szerzett Tarcalon, az első félidőben hármat, a másodikban kettőt.

A csapat az eddigi meccseken maximálisan mindent megtett.” Nagy Zsolt

Jó labdákat kapott

– Az első találatom büntetőből született, a többi négy akcióból – emlékezett vissza a támadó. – Örülök a góloknak, de az az igazság, hogy a középpályáról nagyon jó labdákat kaptam, vagyis a csapatnak köszönhetem ezt a gólmennyiséget. Lestaktikával játszott az ellenfél, ezt korán észrevettük, a félpályánál tartózkodtam, megkaptam a lyukba a labdát, és mehettem szemtől szembe a kapussal, majdnem mindegyik szituáció ilyen volt. Tavaly 31 találattal a megyei III. osztály Zemplén csoport góllövőlistájának élén végeztem, most nem igazán tervezek, számolgatok ezen a téren, a lényeg, hogy jó eredményt érjünk el. Ha előfordul olyan szituáció, Tarcalon is volt ilyen, hogy valamelyik társam jobb helyzetben van, akkor passzolok, ez nem is kérdés. Igazán nagy terveim nincsenek a fociban, bár lehet, hogy kipróbálnám magam magasabb osztályban, ha érdeklődnének magasabb szintről… De nincs itt sem gond Újhelyben, a testület meg, akik a csapatnál vannak, segítenek mindenben bennünket, játékosokat. Örülök, hogy Zsolti bácsi visszahívott az STK-hoz, azt hiszem, jó döntés volt a részemről. Most munkanélküli vagyok, de mindenképpen munkát akarok vállalni, mert van egy 3 éves kisfiam, akiért felelősséggel tartozom.

Letették a magukét

Az STK egyébként kiváló rajtot vett, négyből négyszer nyert, és 12 pontja van, akárcsak a második Sárospataki TC-nek.

– Kicsit meglepő volt számunkra a legutóbbi ellenfél játékereje, hiszen nem ismertük őket, csak azt láttuk, hogy az első három fordulóban az eredményeik nem voltak igazán fényesek – mondta lapunknak Nagy Zsolt elnök, edző. – Összességében sikerült úgy összeállni, szerkezetben, játékban, hogy a gyors szélsőkkel mögéjük tudtunk kerülni és a helyzeteket kellőképpen kihasználtuk. Három 11-est is rúgtunk, az első kettőt sikerrel, a harmadikat viszont kihagytuk. Sok minden bejött nekünk ezen a napon, le a kalappal a játékosok előtt, többek között belső védőnk, Kucsinka Dániel sérülten is vállalta a mérkőzést, míg Rozgonyi Zsoltnak a kapuban azt köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Az egész csapat megérdemli a dicséretet, mindenki letette a magáét az asztalra. A Tarcal kiállítás miatt egy félidőt emberhátrányban játszott, nagy tisztelet nekik, mert hajtottak, sok sikert kívánunk nekik a folytatásra.

Kemények várnak rájuk

Nagy Zsoltot arra kértük, véleményezze Farkas Attila produkcióját, illetve azt is felvetettük: lehet, hogy az eredetileg elképzelt középmezőnyös tervet át kell majd szabni a remek szereplés miatt.

– Attila a mostani megyei II-es Kelet csoport egyik meghatározó játékosa, aki nálunk nevelkedett, majd elkerült, de kérésemre visszajött Újhelybe – mondta a szakmai munka vezetője. – Mind a játéktudása, mind a játékintelligenciája maximálisan predesztinálja őt erre az osztályra, sőt, akár még a megyei I-ben is megállná a helyét. De természetesen nem lehet kihagyni ebből a csapatot, akik segítik, kiszolgálják őt. Úgy érzem, a csapat eddig maximálisan megtett mindent azért, hogy a megfelelő eredményeket elérjük, amiért tisztelet és köszönet. Úgy érzem, még van egy pár olyan meccs előttünk, amely nagyon kemény mérkőzés, rangadó, vagyis nagyon ­komoly hozzáállást kíván majd a játékosok részéről. Ha ezeken túl leszünk, úgy tudunk csak majd arról nyilatkozni, hogy esetleg az eredeti célt módosítani kell, és a középmezőnytől előrébb is végezhetünk. A jelenlegi helyezés arra sarkall minket, hogy nincs vesztes meccs, megteszünk mindent azért, hogy Újhely labdarúgó hírnevét tovább öregbítsük.

ÉM-MI

Emlékeztető: Farkas Attila eddigi góljai

1. forduló: Sátoraljaújhely – Abaújszántó 3-1 (2-1) 1 gól

2. forduló: Karcsa – Sátoraljaújhely 1-3 (1-1) 2 gól

3. forduló: Sátoraljaújhely – Tiszaladány 5-3 (3-0) 2 gól

4. forduló: Tarcal – Sátoraljaújhely 0-13 (0-5) 5 gól

