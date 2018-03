Parkoló lehet a „félemeleten”

Parkolót terveznek a környék nagy parkolóínségének enyhítésére a Középszer és a Testvérvárosok utca közötti „félemeletre”, vagyis arra az egykor parknak, sétálóhelynek épült teraszra, ahol például a közösségi tér, az orvosi rendelők, illetve a gyógyszertár bejárata is van – tudta meg portálunk. Az információ a közösségi oldalon is elkezdett terjedni, miután az egyik blog felvetette a lehetőséget, amelyet állítólag a terület önkormányzati képviselője is támogatna az áldatlan parkolási helyzet megoldása érdekében.

Alig-alig változott

Természetesen a polgármesteri hivatalnál is érdeklődtünk, ahol azt a választ kaptuk, hogy a megjelölt területen parkoló kialakításának az ötlete merült fel, melyről konkrét terv még nincs. Jelenleg lakossági igényfelmérés zajlik a kérdéskörben. Mint ismeretes, a területen egyre nagyobb gondot okoz a parkolás, amelyet az elmúlt években a Középszeren több helyen is újabb parkolók kialakításával igyekeztek orvosolni a zöld terület terhére. A helyzet azonban alig-alig változott, hétköznap már 16 óra után sem nagyon találni parkolóhelyeket az utcában, ahogy a Testvérvárosokon sem.

– HI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA