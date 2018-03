Parkolás “felsőfokon” – Ha a családos hely is kevés

Lapunk felhívására többen is “nyitott szemmel” kezdtek járni és telefonjukat előkapva egészen érdekes parkolási megoldásokat küldtek nekünk.

Rögtön ötöt

Egyik olvasónk mindjárt ötöt, amelyet az elmúlt napokban készített Miskolc különböző részein. A mellékelt fotón lévő megoldás talán azért a legérdekesebb, mert kétszeresen is problémás. Először is azért, mert egy családosoknak fenntartott parkolóhelyre állt be az autós az egyik nagyáruház parkolójában. Ezeket a parkolóhelyeket úgy alakították ki, hogy szélesebbek, mint a normál helyek, hogy az autó ajtaját teljes egészében ki tudja az autós nyitni, így pedig könnyebb legyen a kisgyermeket, vagy a hordozó gyerekülés ki- illetve berakni az autóba.

Emberünk autójában azonban nem tobzódtak a gyerekülések, ami indokolná, hogy igénybe vegye ezt a parkolóhelyet. Az pedig már igazán csak hab a tortán, hogy a normál helyektől sokkal szélesebb parkoló állásba sem sikerült beállnia a két vonal közé, hanem ráállt az egyikre.

A többi se kutya

Az olvasónk által beküldött másik négy – szintén érdekes, néhol felháborító parkolási helyzeteket megörökítő – fotót is érdemes azonban megnézni. Van szintén vonalra, vagy a bejárathoz parkolás az áruházi parkolóban. De a kórháznál a járdán megállás is „befigyel”, ahogy az egyik hölgyet az sem nagyon zavarta, hogy éppen útfelújítást végeznek az utcában, nagy nyugalommal parkolta le – nem kicsit az útba – autóját.

Továbbra is várjuk azokat a fotókat olvasóinktól az imre.horvath@eszak.hu címre, amelyen olyan parkolási, megállási szituációt rögzítenek, amely szabályt, vagy legalább is jó ízlést sért, így érdemes a bemutatásra.

ÉM

